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08.12.2021  14:02   Виталий Хиневич

Убийство двухлетнего ребенка в Харькове: новые подробности трагедии

Сотрудники полиции получили сообщение о происшествии около 4:00.

Убийство маленького ребенка в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.
 
Отмечается, что 8 декабря около 4:00 по телефонному номеру «102» поступило сообщение об убийстве ребенка.
 
К сотрудникам полиции обратилась сама женщина, после того как убила своего сына и выпрыгнула с 4 этажа жилого дома. По предварительной информации мальчик умер от удушья, рядом с его телом был найден пояс от халата.
 
36-летняя харьковчанка находится в декрете, воспитывала сына самостоятельно и проживала со своим отцом.
 
Кроме этого, изучается информация о возможном неизлечимом заболевании женщины, которое и побудило её совершить такой поступок.
 
Матери задушенного двухлетнего ребенка, может грозить уголовная ответственность согласно части 2 статьи 115 УК Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка).
 
Напомним, на улице Академика Павлова, 36-летняя женщина задушила своего двухлетнего ребенка. После содеянного она решила выпрыгнуть в окно.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, убийство, харьков
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