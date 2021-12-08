08.12.2021 14:02 Виталий Хиневич

Убийство двухлетнего ребенка в Харькове: новые подробности трагедии

Сотрудники полиции получили сообщение о происшествии около 4:00.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

Отмечается, что 8 декабря около 4:00 по телефонному номеру «102» поступило сообщение об убийстве ребенка.

К сотрудникам полиции обратилась сама женщина, после того как убила своего сына и выпрыгнула с 4 этажа жилого дома. По предварительной информации мальчик умер от удушья, рядом с его телом был найден пояс от халата.

36-летняя харьковчанка находится в декрете, воспитывала сына самостоятельно и проживала со своим отцом.

Кроме этого, изучается информация о возможном неизлечимом заболевании женщины, которое и побудило её совершить такой поступок.

Матери задушенного двухлетнего ребенка, может грозить уголовная ответственность согласно части 2 статьи 115 УК Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка).

Напомним, на улице Академика Павлова, 36-летняя женщина задушила своего двухлетнего ребенка . После содеянного она решила выпрыгнуть в окно.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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