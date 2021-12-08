08.12.2021 14:20 Лера Кононова

Забег Санта Клаусов в Харькове: "Santa Fun Run"

Этот забег не о спортивных навыках участников, а о веселье и благотворительности. Пройдет он 11 декабря, в деталях его проведения разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

Дистанция, которую предстоит преодолеть участникам, составляет 1,2, 6 или 12 км. Старты участников на разные дистанции разделены по времени.

По словам организаторов, участвовать может каждый желающий, сколько бы ему не было лет, даже если это команда людей. Ведь вся суть забега не в том, чтобы показать свою спортивную подготовку, а в том, чтобы получить удовольствие и собрать средства на исполнение мечты детей.

Такой забег проводится в Харькове не впервые, в этом же году есть два варианта участия: онлайн и офлайн. Можно бежать в виртуальной реальности, организовать себя или целую команду в реальности или вообще не бежать, а просто сделать взнос.

Деньги от онлайн-участия пойдут на нужны Инклюзивного музыкального театра для детей с аутизмом. А средства от оффлайн участия – на обновление музыкальных инструментов оркестра для детей с ослабленным зрением.

Точка сбора для тех, кто, хочет пробежать дистанцию – сквер возле ДК ХТЗ. 11 декабря в 12:00. Стоимость участия от 350 грн, для тех, кто хочет получить костюм. 200 грн, если у вас есть свой. Просто благотворительный взнос, без пробега – 150 грн, в таком случае участник может получить шапочку Санты.

Каждый финишировавший получит приз и медаль. Кроме этого, для самого забега будут вручат костюм Санты. Ведь главное – веселье!

Напомним, в Харькове открыли центр физкультурно-спортивного развития , поддержки детей и молодежи с синдромом Дауна "Дети Солнца".