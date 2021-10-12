12.10.2021 15:21 Ирина Круглова
"Дети Солнца": для деток с синдромом Дауна в Харькове открылся реабилитационный центр
В Харькове открыли центр физкультурно-спортивного развития, поддержки детей и молодежи с синдромом Дауна "Дети Солнца".
РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ
, реабилитационный центр разместился по адресу ул. 23 Августа, 2. Он рассчитан на 240 воспитанников.
Отмечается, что в центре будут проводить различные занятия как к подготовке к школе, так и внешкольные. Также в заведении планируют вести занятия физкультуры и спорта, спортивных танцев.
Кроме того детям будут преподавать уроки музыки, игре в шахматы, рисование, а также учить навыкам самообслуживания и многим другим направлениям.
Одновременно с этим в центре будет работать психолог, логопед и массажист.
К слову, ранее в Харькове такого центра, ориентированного на детей с синдромом Дауна, не было. Родители ждали открытия такого заведения около 12 лет. Руководство города в лице Игоря Терехова помогло администрации центра с выделением помещения для обучения детей. После полугода ремонта, работы в заведении были окончательно завершены.
Напомним, 3 апреля 2021 года на стадионе спортивного комплекса Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого прошел первый забег для детей
с синдромом Дауна «Без границ».
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