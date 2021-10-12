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12.10.2021  15:21   Ирина Круглова

"Дети Солнца": для деток с синдромом Дауна в Харькове открылся реабилитационный центр

В Харькове открыли центр физкультурно-спортивного развития, поддержки детей и молодежи с синдромом Дауна "Дети Солнца".


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, реабилитационный центр разместился по адресу ул. 23 Августа, 2. Он рассчитан на 240 воспитанников. 
 
Отмечается, что в центре будут проводить различные занятия как к подготовке к школе, так и внешкольные. Также в заведении планируют вести занятия физкультуры и спорта, спортивных танцев.
 
Кроме того детям будут преподавать уроки музыки, игре в шахматы, рисование, а также учить навыкам самообслуживания и многим другим направлениям. 
 
Одновременно с этим в центре будет работать психолог, логопед и массажист.
 
К слову, ранее в Харькове такого центра, ориентированного на детей с синдромом Дауна, не было. Родители ждали открытия такого заведения около 12 лет. Руководство города в лице Игоря Терехова помогло администрации центра с выделением помещения для обучения детей. После полугода ремонта, работы в заведении были окончательно завершены.
 
Напомним, 3 апреля 2021 года на стадионе спортивного комплекса Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого прошел первый забег для детей с синдромом Дауна «Без границ».

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Тэги:  сидром дауна, харьков
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