12.10.2021 15:21 Ирина Круглова

"Дети Солнца": для деток с синдромом Дауна в Харькове открылся реабилитационный центр

В Харькове открыли центр физкультурно-спортивного развития, поддержки детей и молодежи с синдромом Дауна "Дети Солнца".



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , реабилитационный центр разместился по адресу ул. 23 Августа, 2. Он рассчитан на 240 воспитанников.

Отмечается, что в центре будут проводить различные занятия как к подготовке к школе, так и внешкольные. Также в заведении планируют вести занятия физкультуры и спорта, спортивных танцев.

Кроме того детям будут преподавать уроки музыки, игре в шахматы, рисование, а также учить навыкам самообслуживания и многим другим направлениям.

Одновременно с этим в центре будет работать психолог, логопед и массажист.

К слову, ранее в Харькове такого центра, ориентированного на детей с синдромом Дауна, не было. Родители ждали открытия такого заведения около 12 лет. Руководство города в лице Игоря Терехова помогло администрации центра с выделением помещения для обучения детей. После полугода ремонта, работы в заведении были окончательно завершены.

Напомним, 3 апреля 2021 года на стадионе спортивного комплекса Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого прошел первый забег для детей с синдромом Дауна «Без границ».

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