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12.10.2021  15:41   Дмитрий Колоней

Загулял в центре Харькова: копы вернули родителям подростка

Полицейские разыскали пропавшего жителя пригорода Харькова.

Найден в центре Харькова пропавший в поселке Борки 16-летний Руслан Русанов. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 11 октября 2021 года в отдел полиции поступила информация о том, что 9 октября в 17:00 ушел гулять и не вернулся 16-летний житель села Борки.
 
 
На поиски подростка были подняты наряды полиции и сотрудники ювенальной превенции.
 
 
На следующий день парня нашли в Харькове. Он гулял по городу. С подростком провели профилактическую беседу и передали родителям. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что 9 октября отправился гулять в центр поселка Борки Чугуевского района и пропал одетый в темную кофту с капюшоном, черную куртку, светло-серые джинсы и черно-белые кроссовки Руслан Русанов - смуглый, темноволосый короткостриженый парень, с темно-коричневыми глазами, серьгой в левом ухе и татуировкой в виде крестика на левой руке.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал парень, найден, харьков, борки, чугуев
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