12.10.2021 15:41 Дмитрий Колоней

Загулял в центре Харькова: копы вернули родителям подростка

Полицейские разыскали пропавшего жителя пригорода Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 11 октября 2021 года в отдел полиции поступила информация о том, что 9 октября в 17:00 ушел гулять и не вернулся 16-летний житель села Борки.

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На поиски подростка были подняты наряды полиции и сотрудники ювенальной превенции.

На следующий день парня нашли в Харькове. Он гулял по городу. С подростком провели профилактическую беседу и передали родителям. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 октября отправился гулять в центр поселка Борки Чугуевского района и пропал одетый в темную кофту с капюшоном, черную куртку, светло-серые джинсы и черно-белые кроссовки Руслан Русанов - смуглый, темноволосый короткостриженый парень, с темно-коричневыми глазами, серьгой в левом ухе и татуировкой в виде крестика на левой руке.