04.01.2022 15:53 Дмитрий Колоней

Искали пять дней: под Харьковом найден пропавший перед Новым годом парень

Под Харьковом нашли 20-летнего Дмитрия Прудкого.



Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершились поиски 20-летнего жителя Красноградского района Дмитрия Прудкого, исчезнувшего около недели назад. Молодой человек сам вышел на связь с поисковиками.

Напомним, что 30 декабря 2021 года в 18:00 из своего дома в селе Новая Чернещина Красноградского района Харковской области в черной куртке, черных штанах и черных ботинках вышел 20-летний Дмитрий Прудкий - худощавый, кареглазый парень с короткими русыми волосами и направился в сторону села Перещепино Новомосковского района Днепропетровской области и пропал. При себе молодой человек имел мобильный телефон.

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Напомним, ранее мы писали о найденном трупе пропавшего в Харькове 33-летнего мужчины с Армейской улицы.