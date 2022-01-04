    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Искали пять дней: под Харьковом найден пропавший перед Новым годом парень
04.01.2022  15:53   Дмитрий Колоней

Искали пять дней: под Харьковом найден пропавший перед Новым годом парень

Под Харьковом нашли 20-летнего Дмитрия Прудкого.


Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд  "Милена", успешно завершились поиски 20-летнего жителя Красноградского района Дмитрия Прудкого, исчезнувшего около недели назад. Молодой человек сам вышел на связь с поисковиками.

Напомним, что 30 декабря 2021 года в 18:00 из своего дома в селе Новая Чернещина Красноградского района Харковской области в черной куртке, черных штанах и черных ботинках вышел 20-летний Дмитрий Прудкий - худощавый, кареглазый парень с короткими русыми волосами и направился в сторону села Перещепино Новомосковского района Днепропетровской области и пропал. При себе молодой человек имел мобильный телефон. 

Читайте также: Помогите найти: в Харькове пропал лысый парень со шрамом с ХТЗ (фото)

Напомним, ранее мы писали о найденном трупе пропавшего в Харькове 33-летнего мужчины с Армейской улицы.

Тэги:  пропал парень, найден живым, харьков, красноград, поиск, розыск
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.01 Криминал и происшествия Помогите найти: под Харьковом в дороге пропал парень в черном с листом на руке (фото) 30.12 Криминал и происшествия Беглеца в Харьков вернули домой (фото) 29.12 Криминал и происшествия Помогите найти: в Харькове пропал лысый парень со шрамом с ХТЗ (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 