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04.01.2022  15:35   Виталий Хиневич

Полицейские рассказали, как харьковчане отпраздновали Новый год

В Харькове прошли развлекательные мероприятия в различных районах города.

Полиция Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
 
Отмечается, что развлекательные мероприятия на площади Свободы и парках отдыха посетили примерно 30 тысяч человек. Грубых правонарушений общественного порядка зафиксировано не было.
 
 
В период массовых гуляний было организованно усиленное патрулирование улиц города и области. Таким образом, было задействовано для охраны правопорядка около 150 полицейских и 150 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
 
Напомним, ранее в Харьковской области мужчина напал с топором на мать с дочерью.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  новый год, происшествия, харьков
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