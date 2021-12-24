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24.12.2021  13:30   Виталий Хиневич

Полиция сообщила детали смерти сотрудника экопарка в Харькове

15 декабря 2021 года в полицию города Полтава обратился родственник пропавшего мужчины.

Погиб сотрудник Экопарка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что мужчина работал в Харькове и пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. Родственники погибшего обратились к правоохранителям Полтавщины с заявлением о пропаже человека.
 
В свою очередь сотрудники харьковской полиции зарегистрировали обращение граждан и открыли производство согласно статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мужчину с похожими приметами сбил автомобиль. После ДТП сотрудник экопарка был доставлен в больницу, где через несколько дней не приходя в сознание скончался. Родственница произвела опознание тела погибшего.
 
На данный момент все обстоятельства ДТП выясняет полиция. Если вину водителя докажут, ему может грозить от до 8 лет заключения в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без него.
 
Напомним, 12 декабря около 18:00 пропал мужчина, в последний раз он выходил на связь, когда находился в Фельдман Экопарке.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, криминал, харьков
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