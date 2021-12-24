Топ-10 гаданий в Рождественский Сочельник

В прежние века девушки в период от Рождества до Крещения гадали на судьбу и суженых.
24 декабря – канун Рождества Христова для западных и восточных христиан, использующих григорианский и новоюлианский календарь. Рождественский Сочельник – это не только семейный праздник. Молодые девушки собиралтсь вместе, чтобы попытаться заглянуть в будущее и узнать, что ожидает их в грядущем году, пишет РЕДПОСТ.
Несколько гадательных практик мы расскажем прямо сейчаc.
Для этого старинного гадания понадобится несколько белых свечей – восковых или парафиновых. Их нужно растопить в какой-либо емкости на огне или плите, а затем быстро вылить в плошку с холодной водой. Или же капать воском с горящей свечи в посуду с водой. А затем по застывшей фигурке трактовать значение гадания. Каким оно будет – зависит от вашей фантазии.
Значение фигур:
Понадобятся два зеркала и свечка. Это гадание проводится в одиночестве, с распщенными волосами и развязанным поясом. Зеркала ставят друг напротив друга, чтобы получилось 12 отражений. Зажигается свеча и через время в последнем отражении должно появиться изображение суженого.
Нужно поставить банку с крупой на середину стола. Загадать желание и зачерпнуть зерна ладонью. Потом посчитать крупинки. Если число четное – желанию суждено сбыться.
Возьмите обручальное кольцо, которое есть в вашей семье (мамино или бабушкино). Привяжите к нему нитку, чтобы таким образом образовался маятник. Возьмите блюдце, налейте туда чистой воды. Держите маятник с кольцом над блюдцем и задавайте вопросы, ответ на которые «да» или «нет». Если кольцо качается параллельно телу – ответ «да»; перпендикулярно – «нет». Можно задать не больше семи вопросов.
Понадобится 3 одинаковых стакана. В один стакан налейте немного воды, во второй насыпьте ложку сахара, в третий положите кольцо. Закройте глаза, поменяйте местами стаканы несколько раз, потом покружитесь, и, не открывая глаз, выберите один.
Значения:
Девушка перед тем, как лечь спать ела что-то соленое, например, огурцы или грибы, но не запивала. После этого ложилась спать. Считалось, что человек, который во сне принесет стакан воды – ее будущий муж.
Людительницам домашних животных нужно загадать желание и пустить в комнату кошу. Если животное переступит порог комнаты левой лапой — желание исполнится.
Этот способ – один из самых популярных в ночь на Рождество. Девушки на выданьи снимали обувь с левой ноги и бросали ее за порог. Если носок обуви смотрит назад – быть ее владелице еще год незамужней, в другую сторону – к сватовству.
Нужно взять несколько непрозрачных чашек – по количеству гадающих. Положить на стол хлеб, соль, сахар, деньги, кольцо, воду и накрыть чашкой. С закрытыми глазами каждая выбирает чашку.
Толкование:
Загадываете желание и ждете, пока кто-то не вызовит лифт. Если кабина отправится вверх – желание сбудется.
Напомним, 13 декабря, на Андрея Первозванного, девушки гадали на балабушках – маленьких пирожках, воду для приготовления которых носили от колодца во рту. Собравшись вместе, девушки выкладывали свои балабушки в ряд. Чью балабушку первой собака съест – той первой и замуж идти, но горе, если пес только надкусит да не съест.
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День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны новые увлечения.
Пятница начнется ясным утром, затем небо затянут облака и будет пасмурно. Днем начнется снегопад, который усилится к вечеру.
У западных христиан сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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