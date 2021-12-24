24.12.2021 13:10 Рита Парфенова

Топ-10 гаданий в Рождественский Сочельник

В прежние века девушки в период от Рождества до Крещения гадали на судьбу и суженых.

24 декабря – канун Рождества Христова для западных и восточных христиан, использующих григорианский и новоюлианский календарь. Рождественский Сочельник – это не только семейный праздник. Молодые девушки собиралтсь вместе, чтобы попытаться заглянуть в будущее и узнать, что ожидает их в грядущем году, пишет РЕДПОСТ.



Несколько гадательных практик мы расскажем прямо сейчаc.

1. Гадание на воске

Для этого старинного гадания понадобится несколько белых свечей – восковых или парафиновых. Их нужно растопить в какой-либо емкости на огне или плите, а затем быстро вылить в плошку с холодной водой. Или же капать воском с горящей свечи в посуду с водой. А затем по застывшей фигурке трактовать значение гадания. Каким оно будет – зависит от вашей фантазии.



Значение фигур:

венок – к замужеству,

сердце – к любви,

цветы – легкий год без проблем;

круг – замкнутые обстоятельства;

квадрат – рутина, пустота;

треугольник – к сплетням;

треугольник в квадрате – сложные обстоятельства;

полосы продольные – судьба в твоих руках;

полосы поперечные – много чужого влияния;

бугорки – к препятствиям в любви;

множество мелких капель – веселая, шумная жизнь;

волнистая линия – вы отправитесь в путешествие, захотите сменить обстановку.

2. Гадание на зеркале

Понадобятся два зеркала и свечка. Это гадание проводится в одиночестве, с распщенными волосами и развязанным поясом. Зеркала ставят друг напротив друга, чтобы получилось 12 отражений. Зажигается свеча и через время в последнем отражении должно появиться изображение суженого.

3. Гадание на крупе

Нужно поставить банку с крупой на середину стола. Загадать желание и зачерпнуть зерна ладонью. Потом посчитать крупинки. Если число четное – желанию суждено сбыться.

4. Гадание на кольце

Возьмите обручальное кольцо, которое есть в вашей семье (мамино или бабушкино). Привяжите к нему нитку, чтобы таким образом образовался маятник. Возьмите блюдце, налейте туда чистой воды. Держите маятник с кольцом над блюдцем и задавайте вопросы, ответ на которые «да» или «нет». Если кольцо качается параллельно телу – ответ «да»; перпендикулярно – «нет». Можно задать не больше семи вопросов.

5. Гадание на стаканах

Понадобится 3 одинаковых стакана. В один стакан налейте немного воды, во второй насыпьте ложку сахара, в третий положите кольцо. Закройте глаза, поменяйте местами стаканы несколько раз, потом покружитесь, и, не открывая глаз, выберите один.

Значения:

вода – вас ждет обычный год

сахар – год обещает быть интересным и веселым

кольцо – вы познакомитесь с будущим супругом.

6. Гадание во сне

Девушка перед тем, как лечь спать ела что-то соленое, например, огурцы или грибы, но не запивала. После этого ложилась спать. Считалось, что человек, который во сне принесет стакан воды – ее будущий муж.

7. Гадание на кошках

Людительницам домашних животных нужно загадать желание и пустить в комнату кошу. Если животное переступит порог комнаты левой лапой — желание исполнится.

8. Гадание на обуви

Этот способ – один из самых популярных в ночь на Рождество. Девушки на выданьи снимали обувь с левой ноги и бросали ее за порог. Если носок обуви смотрит назад – быть ее владелице еще год незамужней, в другую сторону – к сватовству.

9. Гадание на чашках

Нужно взять несколько непрозрачных чашек – по количеству гадающих. Положить на стол хлеб, соль, сахар, деньги, кольцо, воду и накрыть чашкой. С закрытыми глазами каждая выбирает чашку.

Толкование:

вода – стабильное положение,

деньги – к богатству,

кольцо – к свадьбе,

лук – к слезам,

сахар – к веселью,

соль – к неприятностям,

хлеб – к благополучию.

10. Гадание на лифте

Загадываете желание и ждете, пока кто-то не вызовит лифт. Если кабина отправится вверх – желание сбудется.

Напомним, 13 декабря, на Андрея Первозванного, девушки гадали на балабушках – маленьких пирожках, воду для приготовления которых носили от колодца во рту. Собравшись вместе, девушки выкладывали свои балабушки в ряд. Чью балабушку первой собака съест – той первой и замуж идти, но горе, если пес только надкусит да не съест.