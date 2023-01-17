17.01.2023 21:52 Євген Клочко

Коли занурюються в ополонку – 18 чи 19 січня, у чому сенс купання на Водохреща

Багато православних віруючих переконані, що справжнє святкування Хрещення Господнього неможливе без занурення в ополонку. Священнослужителі все частіше нагадують, що це не так. Купання - не самоціль, а його сенс, на жаль, вислизає від багатьох людей, які вважають себе глибоко духовними. Як правильно розуміти цю традицію і якого числа треба купатися — 18 чи 19?

У чому сенс купання у Водохреща

Водохрещі — це народна традиція, якій не заперечилася церква. Однак немає такого правила, яке б наказувало всім християнам поринати в крижану воду, більше того, деякі священики скептично ставляться до прагнення мирян здійснити такий «подвиг». Дуже важливо не зробити з водохресних купань народну забаву, а сприймати їх як духовне випробування.

Сенс занурення в йордан, який попередньо освятив батюшка, — прилучення до страждань і жертви Христа, через яке нам легше зрозуміти важкий шлях до Божого Царства. Через таке дійство, вірить багато хто, можна очиститися духовно та тілесно.

Проте прощення гріхів хрещенське купання не забезпечить. Важливо не обманювати себе і не вдаватися до містики. Згідно з церковним статутом, купання в ополонці не належить до таїнства, а отже, і не несе на собі великого духовного навантаження за визначенням. При цьому людина за своєю вірою сама наділяє занурення в холодну воду сенсом, важливим для нього особисто, у нього «підбадьорюються» духовні переживання, пов'язані з вірою в Христа.

Якщо людина має щире бажання отримати прощення своїх гріхів у день Хрещення, то їй доведеться здійснити таїнство сповіді і причастя, і лише потім поринати в ополонку. Така подія, що й зрозуміло, не залишиться непоміченою ні для тіла, ні для духу. Саме тому багато хто відзначає особливу легкість, яка триває тривалий час після Хрещення Господнього.

Якого числа треба купатися – 18 чи 19

Вода в ополонці освячується лише після служби у Водохрещений святвечір. Це і є сигналом до початку купань. Багато віруючих готуються до дійства весь день: постяться, моляться, йдуть на богослужіння і лише після цього поринають у імпровізовану йордань.

Після великого освячення води можна купатися і ввечері 18 числа, і вранці 19, і, власне, весь день, що залишився. У свято Хрещення священик знову проводить Великий чин освячення, тому біля річок та озер зазвичай збирається дуже багато православних вірян. Одні готуються поринути, іншим цікаво подивитися на їхні подвиги. Відомо, що приклад віруючих нерідко спонукає цього дійство людей, далеких від церкви.

Однак саме собою купання в крижаній воді в день Хрещення без духовної складової нічим не відрізняється від звичайного моржування. Важливо враховувати це, коли відповідаєте собі на запитання: «Навіщо я хочу купатися в ополонці на Хрещення?»

Купатися на Водохреще зовсім не обов'язково

Щоб правильно провести Хрещення Господнє, зовсім не обов'язково пірнати в ополонку і робити те, що вам страшно чи неприємно. В останню чергу варто розуміти це дійство як привід для хвастощів або для посту в соціальній мережі.

Що потрібно обов'язково робити православному християнину:

у Хрещенський святвечір відвідати святкове богослужіння. Якщо це не вдається через об'єктивні причини, необхідно вдома прочитати відповідні молитви;

прийти до церкви вранці 19 січня, щоб помолитися та освятити воду;

за бажання сповідатися і причаститися;

у свято потрібно розмірковувати про сенс Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, читати Євангеліє, робити добрі справи.

Раніше РЕДПОСТ писав про те, що можна і що не можна робити відповідно до прикмет на Хрещення 2023.



