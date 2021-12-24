24.12.2021 12:55 Виталий Хиневич

На Харьковщине мужчина облил бензином и поджег жену за пьянство

В городе Первомайский между супругами возникла ссора, которая привела к трагедии.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что в марте 2020 года пьяный мужчина упрекнул свою жену в том, что она злоупотребляет спиртным. В результате чего между ними возникла ссора.

После того, как муж потерпевшей выпил очередную порцию водки, он направился в гараж, где хранился бензин и машинное масло.

Принеся легковоспламеняющиеся вещества в дом, злоумышленник облил бензином жену, которая сидела на диване, и при помощи спичек поджег ее. Женщину с ожогами нашла дочь, после того, как ей сообщили соседи, что с окна дома, где живет ее мать, идет дым.

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В результате женщина была доставлена в больницу с 30% ожогов тела, где через сутки скончалась. Муж погибшей сообщил правоохранителям, что после того, как совершил поджог, пошел спать. Свою вину он не признал.

Первомайский районный суд Харьковской области приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы.

Напомним, 19 декабря текущего года к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что бабушка ее мужа несколько дней не выходит на связь. Когда супруги приехали в Змиевской район по месту жительства 73-летней пенсионерки, то обнаружили ее мертвой в собственном доме.