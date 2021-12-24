    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Харьковщине мужчина облил бензином и поджег жену за пьянство
24.12.2021  12:55   Виталий Хиневич

На Харьковщине мужчина облил бензином и поджег жену за пьянство

В городе Первомайский между супругами возникла ссора, которая привела к трагедии.

Мужчина в Харьковской области поджог жену
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Отмечается, что в марте 2020 года пьяный мужчина упрекнул свою жену в том, что она злоупотребляет спиртным. В результате чего между ними возникла ссора.
 
После того, как муж потерпевшей выпил очередную порцию водки, он направился в гараж, где хранился бензин и машинное масло. 
 
Принеся легковоспламеняющиеся вещества в дом, злоумышленник облил бензином жену, которая сидела на диване, и при помощи спичек поджег ее. Женщину с ожогами нашла дочь, после того, как ей сообщили соседи, что с окна дома, где живет ее мать, идет дым.
 
 
В результате женщина была доставлена в больницу с 30% ожогов тела, где через сутки скончалась. Муж погибшей сообщил правоохранителям, что после того, как совершил поджог, пошел спать. Свою вину он не признал.
 
Первомайский районный суд Харьковской области приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы.
 
Напомним, 19 декабря текущего года к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что бабушка ее мужа несколько дней не выходит на связь. Когда супруги приехали в Змиевской район по месту жительства 73-летней пенсионерки, то обнаружили ее мертвой в собственном доме.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  преступление, криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.12 Криминал и происшествия Помогал по хозяйству и убил: на Харьковщине задержали мужчину 17.12 Криминал и происшествия В Харькове задержали «минера» вокзала 20.11 Криминал и происшествия В Харькове украли деньги, предназначенные для лечения детей (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 