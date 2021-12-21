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21.12.2021  16:25   Виталий Хиневич

Помогал по хозяйству и убил: На Харьковщине задержали мужчину

Мужчина неоднократно помогал пенсионерке по хозяйству, однако в последний раз пришел к ней с целью незаконного завладения имуществом.

На Харьковщине мужчина убил пенсионерку
 
 Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Отмечается, что 19 декабря текущего года к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что бабушка ее мужа несколько дней не выходит на связь. Когда супруги приехали в Змиевской район по месту жительства 73-летней пенсионерки, то обнаружили ее мертвой в собственном доме.
 
Следствию удалось установить, что к погибшей часто приходил местный житель, который по ее просьбе помогал ей по хозяйству. 
 
Однако в последний раз он пришел к женщине с целью завладения ее имуществом, нанес ей удары топором по голове. После ограбления он скрылся в неизвестном направлении.
 
 
20 декабря благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов, злоумышленника удалось отыскать и задержать. В тот же день задержанный сообщил о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
Если вину мужчины докажут ему может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, с конфискацией имущества.
 
Напомним, вечером 25 августа к ним обратился местный житель и сообщил, что в одном из кафе обнаружил труп своей тещи. Прибыв на место преступления, сотрудники полиции обнаружили связанное окровавленное тело женщины с мешком на голове.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  убийство, преступление, харьков
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