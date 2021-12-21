    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Залез в кабину машиниста: новые подробности хулиганства в харьковском метро
21.12.2021  16:59   Дмитрий Колоней

Залез в кабину машиниста: новые подробности хулиганства в харьковском метро

Полиция Харькова проводит проверку по факту происшествия в электропоезде.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, в харьковском метрополитене - чрезвычайное происшествие. Тинейджер залез в хвостовую кабину машиниста. Стражи порядка подземки поймали хулиганившего подростка.
 
 
Дебоширом оказался 16-летний харьковчанин. Парень учится  в фармацевтическом колледже. Он пояснил, что проник в кабину из-за любопытства.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в харьковской подземке неизвестный пытался проникнуть в кабину машиниста.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  чп, метро, харьков, хулиганство
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.12 Криминал и происшествия В харьковской подземке неизвестный пытался проникнуть в кабину машиниста 30.11 Криминал и происшествия ЧП в Харькове: девушке стало плохо в метро (видео) 15.11 Криминал и происшествия Разбитое окно в харьковском метрополитене: хулиганства не было (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 