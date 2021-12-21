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21.12.2021  17:20   Евгений Клочко

"Я смогу объединить все громады, чтобы люди жили лучше", - Игорь Терехов

Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, 21 декабря, был избран председателем Харьковского регионального отделения Ассоциации городов Украины (АГУ).


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, заседание регионального отделения АГУ прошло в Харьковском городском совете. 
 
Игорь Терехов подчеркнул, что общими усилиями они смогут работать над тарифными и социальными вопросами и развитием инфраструктуры в регионе. В частности, в Харькове планируется начать сборку новых автобусов и обновить подвижной состав общественного транспорта, что не только повысит качество услуг, но и положительно скажется на экологии.
 
Он также поблагодарил коллег за доверие и отметил, что члены ассоциации продолжат работать над обеспечением финансовой самостоятельности громад. По его словам, нужно не допустить переложения дополнительных полномочий на местные бюджеты без компенсации со стороны государства и реагировать на современные вызовы, в том числе связанные с пандемией COVID-19. 
 
Игорь Терехов подчеркнул, что общими усилиями члены ассоциации смогут отстаивать тарифные вопросы, проблемы в социальной сфере, предоставлении субвенции и пр. 
 
«Мне нужно отстаивать интересы всех территориальных громад области и лоббировать их интересы перед центральной властью. Я смогу объединить все громады, чтобы люди жили лучше», - отметил Игорь Терехов.
 
Тэги:  игорь терехов, харьков
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