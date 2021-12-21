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21.12.2021  11:16   Евгений Клочко

В харьковской подземке неизвестный пытался проникнуть в кабину машиниста

В Харькове утром 21 декабря произошло чрезвычайное происшествие в метрополитене.

Парень проник в кабину машиниста в харьковском метро. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на SQ, на станции метро "Площадь Конституции" молодой человек попытался приникнуть в кабину машиниста, расположенную в хвосте поезда. В этом момент сработала сигнализация, которая заблокировала двери двери в составе.
 
Спикер харьковской подземки Алексей Битнер сообщил, что состав с пассажирами стоял с закрытыми дверями около 2-3 минут. За это время злоумышленника, который пытался проникнуть в кабину, задержали. Зачем он это сделал – выясняется.
 
ЧП на график движения электропоездов не повлияло.
 
Напомним, 10 декабря на станции метро Центральный рынок мужчина прыгнул на рельсы и убежал в туннель. 
 
 
Источник:   SQ
 Тэги:  метро, чп, харьков
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