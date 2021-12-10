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10.12.2021  15:40   Яна Чернобай

Не дождался поезда: в Харьковском метрополитене мужчина прыгнул на рельсы (видео)

Пассажир метрополитена прыгнул на рельсы и скрылся в туннеле.

Метро Харьков
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Мужчина на станции метро Центральный рынок прыгнул на рельсы и убежал в туннель. Правонарушителя пытались задержать сотрудники полиции и охрана метро.
 
 
Движение поездов на Холодногорско-заводской линии было остановлено, однако после поимки беглеца поезда начали курсировать вновь.
 

Напомним, 31 мая на станции метро "Алексеевская" на рельсы спрыгнул молодой человек. Машинист увидел человека на рельсах и применил экстренное торможение.

Тэги:  метрополитен, харьков, происшествие
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