Не дождался поезда: в Харьковском метрополитене мужчина прыгнул на рельсы (видео)

Пассажир метрополитена прыгнул на рельсы и скрылся в туннеле.
Напомним, 31 мая на станции метро "Алексеевская" на рельсы спрыгнул молодой человек. Машинист увидел человека на рельсах и применил экстренное торможение.
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Успех ждет тех, кто склонен к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми.
Солнце в этот день вряд ли будет показываться из-за облаков. Ночью и утром туман. Днем без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля.
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