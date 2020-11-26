На Алексеевской ветке метро стояли поезда: пассажирка упала на рельсы (Харьковский метрополитен)

Инцидент произошел утром 26 ноября.
Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Харьковского метрополитена.
В 10:53 на станции «Ботанический сад» девушка упала на рельсы.
С контактного рельса было снято напряжение, сотрудники метрополитена оперативно вывели пассажирку на платформу.
В 11:02 напряжение было подано и возобновилось движение поездов.
Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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