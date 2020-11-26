26.11.2020 11:33

На Алексеевской ветке метро стояли поезда: пассажирка упала на рельсы (Харьковский метрополитен)

Инцидент произошел утром 26 ноября.



//Facebook

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Харьковского метрополитена.

В 10:53 на станции «Ботанический сад» девушка упала на рельсы.



С контактного рельса было снято напряжение, сотрудники метрополитена оперативно вывели пассажирку на платформу.



В 11:02 напряжение было подано и возобновилось движение поездов.