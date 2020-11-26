Главная Новости Дороги и транспорт На Алексеевской ветке метро стояли поезда: пассажирка упала на рельсы (Харьковский метрополитен)
26.11.2020  11:33   

На Алексеевской ветке метро стояли поезда: пассажирка упала на рельсы (Харьковский метрополитен)

Инцидент произошел утром 26 ноября.


//Facebook

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Харьковского метрополитена.

В 10:53 на станции «Ботанический сад» девушка упала на рельсы.

С контактного рельса было снято напряжение, сотрудники метрополитена оперативно вывели пассажирку на платформу.

В 11:02 напряжение было подано и возобновилось движение поездов.

Тэги:  упал на рельсы, метро, харьков
 
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