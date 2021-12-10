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10.12.2021  16:22   Дмитрий Колоней

ДТП: в Харькове на мосту сбили велосипедиста (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, по информации популярного Телеграмм-канала, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на Балашовском мосту. Здесь легковым авто был сбит велосипедист, курьер Глово. На месте аварии карета скорой помощи. По предварительной информации парень цел. Подробностей о причинах столкновения пока нет.

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Напомним, ранее мы писали о том, почему погиб мальчик-велосипедист на железной дороге под Харьковом.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит велосипедист
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