10.12.2021 16:22 Дмитрий Колоней

ДТП: в Харькове на мосту сбили велосипедиста (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, по информации популярного Телеграмм-канала, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на Балашовском мосту. Здесь легковым авто был сбит велосипедист, курьер Глово. На месте аварии карета скорой помощи. По предварительной информации парень цел. Подробностей о причинах столкновения пока нет.

Читайте также: В Харькове легковой автомобиль отправил велосипедиста в больницу (видео)

Напомним, ранее мы писали о том, почему погиб мальчик-велосипедист на железной дороге под Харьковом.