ДТП: в Харькове на мосту сбили велосипедиста (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, по информации популярного Телеграмм-канала, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на Балашовском мосту. Здесь легковым авто был сбит велосипедист, курьер Глово. На месте аварии карета скорой помощи. По предварительной информации парень цел. Подробностей о причинах столкновения пока нет.
Читайте также: В Харькове легковой автомобиль отправил велосипедиста в больницу (видео)
Напомним, ранее мы писали о том, почему погиб мальчик-велосипедист на железной дороге под Харьковом.
Комментариев: 0
Успех ждет тех, кто склонен к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми.
Солнце в этот день вряд ли будет показываться из-за облаков. Ночью и утром туман. Днем без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля.
влажность:
давление:
ветер: