10.12.2021 16:40 Виталий Хиневич

Ударила ножом из-за ревности: на Харьковщине суд избрал меру пресечения женщине

Жительница Изюма нанесла ножевые ранения своему знакомому.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 8 декабря около 14:30 сотрудники полиции Изюмского района получили сообщение от местной жительницы города Изюм. 38-летняя женщина сообщила, что она нанесла ножевые ранения своему 61-летнему знакомому на почве ревности во время распития алкогольных напитков.

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10 декабря суд избрал для злоумышленницы меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток. Подозреваемой может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, ранее в райотдел полиции Краснограда обратилась 48-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее бывший муж нанес ей ножевые ранения