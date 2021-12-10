10.12.2021 16:40 Виталий Хиневич
Ударила ножом из-за ревности: на Харьковщине суд избрал меру пресечения женщине
Жительница Изюма нанесла ножевые ранения своему знакомому.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 8 декабря около 14:30 сотрудники полиции Изюмского района получили сообщение от местной жительницы города Изюм. 38-летняя женщина сообщила, что она нанесла ножевые ранения своему 61-летнему знакомому на почве ревности во время распития алкогольных напитков.
10 декабря суд избрал для злоумышленницы меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток. Подозреваемой может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.
Напомним, ранее в райотдел полиции Краснограда обратилась 48-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее бывший муж нанес ей ножевые ранения
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