13.07.2021 15:48 Дмитрий Колоней

Ножом в шею: под Харьковом мужчина чуть не зарезал бывшую жену (фото)

Под Харьковом копы поймали дебошира, устроившего засаду в подъезде.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, утром, в 7:30 12 июля в райотдел полиции Краснограда обратилась 48-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее бывший муж нанес ей ножевые ранения.

Он поджидал женщину на лестничной площадке у входа в квартиру. Когда она вышла из дома, мужчина бросился на нее с ножом. Ударив потерпевшую несколько раз, нападающий убежал.

Потерпевшая с ранениями шеи и поясничной области была госпитализирована в хирургическое отделение Красноградской центральной районной больницы.

В результате расследования полиции около 20:00 нашли 49-летнего покушителя у себя дома.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания в Харькове, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что ранее мы сообщали о бывшем муже, который чуть не убил ломом, а затем сжег дом бывшей жены.