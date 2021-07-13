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13.07.2021  15:48   Дмитрий Колоней

Ножом в шею: под Харьковом мужчина чуть не зарезал бывшую жену (фото)

Под Харьковом копы поймали дебошира, устроившего засаду в подъезде.

Криминал Харьков: Мужчина чуть не зарезал бывшую жену
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, утром, в 7:30 12 июля в райотдел полиции Краснограда обратилась 48-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее бывший муж нанес ей ножевые ранения.
 
Он поджидал женщину на лестничной площадке у входа в квартиру. Когда она вышла из дома, мужчина бросился на нее с ножом. Ударив потерпевшую несколько раз, нападающий убежал. 
 
Потерпевшая с ранениями шеи и поясничной области была госпитализирована в хирургическое отделение Красноградской центральной районной больницы. 
 
В результате расследования полиции около 20:00 нашли 49-летнего покушителя у себя дома. 
 
Криминал Харьков: Мужчина чуть не зарезал бывшую жену
 
Вещественные доказательства изъяты. 
 
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. 
 
В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания в Харькове, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 
 
Напомним, что ранее мы сообщали о бывшем муже, который чуть не убил ломом, а затем сжег дом бывшей жены. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  покушение, убийство, харьков, ранение, хулиганство, дебош, бывший муж
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