10.09.2021 16:13 Дмитрий Колоней

Кровь на рельсах: стало известно, почему погиб мальчик под Харьковом (фото)

Выяснились подробности трагедии на железной дороге в пригороде Харькова.



Национальная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Национальной полиции , появились подробности гибели 15-летнего мальчика в пригороде Харкова. Подростка сбил тепловоз, когда он переходил железную дорогу.

Выяснилось, почему мальчик погиб под колесами локомотива, несмотря на то, что машинист сигналил ребенку, предупреждая об опасности, а тот не реагировал. Теперь известно, что 15-летний житель Песочина был в наушниках. Поэтому не услышавшего сигналов харьковчанина не смогло спасти и экстренное торможение.

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 сентября 2021 года в 18:39 в поселке Подворки во время движения в направлении Люботин тепловоз с одним вагоном сообщением «Основа - Люботин» сбил 15-летнего мальчика, переводившего велосипед через железнодорожные пути в необорудованном для этого месте. Юноша погиб на месте.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Машинисту грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о подобной трагедии, разыгравшейся ровно два года назад - в 6:50 утра 10 сентября 2019 года - в селе Борки Змиевского района. На местной станции электропоездом был сбит 21-летний житель села Липковатовка, переходивший железнодорожные пути по пешеходному переходу в наушниках. Несмотря на то,что машинист заметил молодого человека, но не успел затормозить. Больше повезло 27-летней женщине, о несчастном случае с которой 19 ноября 2018 года мы ранее писали. В селе Хорошево даму, шедшую в наушниках вдоль железнодорожного пути, сбил тепловоз . Женщина попала в больницу с многочисленными травмами - закрытой черпно-мозговой, двумя переломами ноги, ушибом левого виска и ссадинами лица.