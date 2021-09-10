10.09.2021 16:58 Дмитрий Колоней

Убийство на учениях, затопленные дома в центре, проверка тюремного замка: Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году.

О чем писала газета «Южный край» 10 сентября 1881 года. Харьков. Большая часть домовладельцев города Харькова, живущих на Чеботарской и Кацарской улицах, ежегодно несут большие убытки от воды, собирающейся на площади за острогом и пересылочной тюрьмой. Вода эта, не вмещаясь на площади, разливается по садам и дворам домовладельцев, а иногда проникает даже в погреба и нижние этажи. Когда же придет ожидаемая помощь? Сидячий труп, отравление воздуха, курсы психбольницы: чем жил Харьков 140 лет назад

Еще одной молодой жизнью стало меньше. Недавно во время двухсторонних маневров между 5-й и 13-й ротами Пензенского полка убит прапорщик Курицын, едва достигший 20-ти лет, единственная надежда и поддержка большой семьи. Пуля, бьющая насмерть на расстоянии 2 000 шагов, ударила почти в упор Курицыну в область живота. Несчастный юноша упал и через несколько минут скончался. Стоявшие рядом еще двое низших чинов ранены и отправлены в больницу на Сабурову дачу. Передают, что солдат, отправляясь на стрельбище, по невнимательности, переменил сумку с холостыми патронами на такую же с боевыми, принесенную с караула.

Нам передают, что по приглашению тюремного врача врачебное отделение освидетельствовало крупу, из которой приготовляется пища арестантам местного тюремного замка. Крупа оказалась невозможно плохой по качеству. Образцы ее имеются во Врачебной управе.