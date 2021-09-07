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07.09.2021  17:26   

Беспорядки в столовых для нищих, ноголомный тротуар и опасный фейерверк: Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году.

История Харькова: Беспорядки в столовых для нищих, ноголомный тротуар и опасный фейерверк 140 лет назад

О чем писала газета «Южный край» 7 сентября 1881 года.

Харьков. За последнее время довольно часто приходится слышать не совсем лестные отзывы о столовой «дешевых обедов». Рассказывают, как о грубом обращении прислуги с публикой, так и о плохом качестве обедов. Нам не верилось, чтобы слухи эти не были значительно преувеличены. Столовая находится под надзором уважаемых дам нашего общества и нам казалось, что это – достаточная гарантия, чтобы в ней не имели место факты, столь обычные в дешевых кухмистерских, открываемых с целью наживы. Однако, беспорядки действительно имеют место.                                      
 
Нельзя не обратить внимание на невозможное состояние тротуаров возле Университетского сада. Ходить по этому, так называемому, тротуару и в сухую погоду неудобно, а в темные весенние и осенние вечера даже небезопасно: рискуешь сломать ногу, попав в яму, наполненную грязью или водой. Для устранения этого неудобства можно было, кажется, уделить некоторую сумму из 2 800 рублей, ассигнованных Университетом на содержание сада. Не мешало бы позаботиться и о пришедшей в ветхость решетке сада.         
                                 
Относительно права пускания фейерверков частными лицами без разрешения полиции, существуют некоторые ограничения, ввиду возможных последствий от неосторожного обращения с огнем. Не мешало бы установить такие же ограничения и для воздушных шаров. На дня, на Петинской (ныне Плехановской) улице, где так много скученных домков, покрытых камышом, опустился во двор церковного дома довольно большой воздушный шар с большим куском горевшей ваты, пропитанной фотогеном. Нечего и говорить, какие бы могли быть печальные последствия, если бы шар этот опустился бы на какую-нибудь крытую камышом крышу.          
 
Тэги:  беспорядки, грубое обслуживание, харьков, университетский сад, плохой тротуар, опасные дороги, пожар, фейерверк
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