07.09.2021 16:47 Евгений Клочко

Как часто горожане смогут бесплатно посетить Харьковский зоопарк: подробности

Об особенностях работы, правилах посещения Харьковского зоопарка и, наконец, как туда попасть, рассказали в ходе пресс-конференции, которая прошла 7 сентября в пресс-центре Харьковского городского совета.



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Харьковский зоопарк работает уже две недели. За это время его успели посетить около 50 тысяч человек. На данный момент все животные проходят адаптивный период - они много лет не видели большого количества людей. Об этом корреспонденту РЕДПОСТ рассказала спикер Харьковского зоопарка Жанна Сусло.

Попасть в зоопарк можно двумя способами: зарегистрироваться через сайт зоосада и получить QR-код, либо взять билет в терминалах, которые находятся возле входа. В двух случаях нужен идентификационный код, а чуть позже можно будет войти с помощью номера Карты харьковчанина. Её, по словам куратора проекта Павла Столбового, начнут выдавать в ближайшее время. Первыми получат школьники и работники коммунальных предприятий.

В зоопарке отмечают, что QR-код для входа в зоосад можно получить один раз в 30 дней - это необходимо для того, чтобы убрать наплыв людей в первый период после открытия.

Сейчас зоосад посещают в будние дни 3 тысячи человек, а в выходные максимальная вместимость - 8 тысяч харьковчан. В зоопарке говорят, что эти ограничения временные - ближе к зиме лимит посетителей будет убран. Купить билет, дающий право на вход, можно будет в октябре. Стоимость билетов пока неизвестна.

Режим работы зоопарка с 9 до 18, а длительность экскурсий - 1,5 часа. Таким образом, вход в зоопарк доступен до 16.30. После экскурсии у харьковчан есть возможность находится в зоопарке вплоть до закрытия, ограничений в этом плане нет.

Сейчас в зоопарке закрыты только три зоны из 14: террариум, контактный зоопарк и зона пингвинов - их привезут, когда позволят погодные условия, в жару этого делать нельзя.

В зоопарке действуют запреты, в частности запрещается кормить животных и брать с собой домашних животных. Запрещен проезд на гироскутере, самокате, осуществлять перелазы через рвы с водой и другие преграды. В свою очередь разрешено использование инвалидных колясок и беговелов.

Также в зоосаде напомнили о том, что понедельник - санитарный день, то есть он полностью закрыт для посетителей. Такая практика есть во всех зоопарках мирового уровня - это нужно для того, чтобы животные отдохнули от наплыва людей.