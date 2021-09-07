    
Главная Новости Харькова Общество Под Харьковом заканчивается строительство мусороперерабатывающего комплекса
07.09.2021  16:37   

Под Харьковом заканчивается строительство мусороперерабатывающего комплекса

Сейчас основные работы на полигоне под Харьковом развернуты на заводе, где будут находиться сортировочные линии.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, завод готов на 80%. Газовая станция, которая готовит биогаз  со всех трёх полигонов для дальнейшего производства полигонного газа в электроэнергию, уже функционирует.
 
Электрогенераторы тоже уже протестированы. На данный момент вопрос по производству электроэнергии находится на стадии получения разрешительных документов. Об этом проинформировал директор КП "Муниципальная компания по обращению с отходами" Юрий Суярко.
 
На территории комплекса оборудовано место для дробления древесины и строительного мусора.
Более того , комплекс оборудован базой обратного остмаса. Где полигонный фильтрат, благодаря очистке,  перерабатывают в техническую воду. 
 
На данный момент на объекте заканчиваются работы и по рекультивации старого полигона. Его обтянули геомембраной, засыпают подушкой из песка и грунта. После чего будет насыпан слой чернозёма. В финале  полигон будет засеян газоном и на нем высадят деревья. Планируется оборудовать смотровую площадку для гостей.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как на Дергачевском полигоне ТБО работают дробилки крупногабаритного мусора.  
Органикой пересыпают площадь полигона, а отходы стройматериалов идут на трамбовку дороги, по которой самосвалы перемещаются по территории полигона.

 

Фотогалерея

Тэги:  полигон, мусороперерабатывающий комплекс, харьков, дергачи, строительство, завод
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.04 ЖКХ В Харькове хотят с помощью сортировки мусора снизить нагрузку на полигон 05.02 Экономика и промышленность Игорь Терехов ознакомился с ходом строительства мусороперерабатывающего комплекса в Дергачах (ВИДЕО) 21.10 ЖКХ ФОТО: Игорь Терехов проконтролировал строительство Дергачевского полигона ТБО (Горсовет)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 