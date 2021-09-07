07.09.2021 16:37

Под Харьковом заканчивается строительство мусороперерабатывающего комплекса

Сейчас основные работы на полигоне под Харьковом развернуты на заводе, где будут находиться сортировочные линии.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , завод готов на 80%. Газовая станция, которая готовит биогаз со всех трёх полигонов для дальнейшего производства полигонного газа в электроэнергию, уже функционирует.

Электрогенераторы тоже уже протестированы. На данный момент вопрос по производству электроэнергии находится на стадии получения разрешительных документов. Об этом проинформировал директор КП "Муниципальная компания по обращению с отходами" Юрий Суярко.

На территории комплекса оборудовано место для дробления древесины и строительного мусора.

Более того , комплекс оборудован базой обратного остмаса. Где полигонный фильтрат, благодаря очистке, перерабатывают в техническую воду.

На данный момент на объекте заканчиваются работы и по рекультивации старого полигона. Его обтянули геомембраной, засыпают подушкой из песка и грунта. После чего будет насыпан слой чернозёма. В финале полигон будет засеян газоном и на нем высадят деревья. Планируется оборудовать смотровую площадку для гостей.

Напомним, ранее мы писали о том, как на Дергачевском полигоне ТБО работают дробилки крупногабаритного мусора. Органикой пересыпают площадь полигона, а отходы стройматериалов идут на трамбовку дороги, по которой самосвалы перемещаются по территории полигона.

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