07.09.2021 16:37
Под Харьковом заканчивается строительство мусороперерабатывающего комплекса
Сейчас основные работы на полигоне под Харьковом развернуты на заводе, где будут находиться сортировочные линии.
РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ
, завод готов на 80%. Газовая станция, которая готовит биогаз со всех трёх полигонов для дальнейшего производства полигонного газа в электроэнергию, уже функционирует.
Электрогенераторы тоже уже протестированы. На данный момент вопрос по производству электроэнергии находится на стадии получения разрешительных документов. Об этом проинформировал директор КП "Муниципальная компания по обращению с отходами" Юрий Суярко.
На территории комплекса оборудовано место для дробления древесины и строительного мусора.
Более того , комплекс оборудован базой обратного остмаса. Где полигонный фильтрат, благодаря очистке, перерабатывают в техническую воду.
На данный момент на объекте заканчиваются работы и по рекультивации старого полигона. Его обтянули геомембраной, засыпают подушкой из песка и грунта. После чего будет насыпан слой чернозёма. В финале полигон будет засеян газоном и на нем высадят деревья. Планируется оборудовать смотровую площадку для гостей.
Напомним, ранее мы писали о том, как на Дергачевском полигоне ТБО работают дробилки
крупногабаритного мусора.
Органикой пересыпают площадь полигона, а отходы стройматериалов идут на трамбовку дороги, по которой самосвалы перемещаются по территории полигона.
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