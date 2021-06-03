03.06.2021 14:44

На Дергачевском полигоне ТБО показали работу дробилок крупногабаритного мусора (ФОТО, ВИДЕО)

Органикой пересыпают площадь полигона, а отходы стройматериалов идут на трамбовку дороги, по которой самосвалы перемещаются по территории полигона.



РЕДПОСТ

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил заместитель директора КП «Муниципальная кампания обращения с отходами» начальник производственного отдела Александр Цибульник.

По его словам, одной из больших проблем является крупногабаритный мусор, который занимает значительную часть полезной площади полигона. Поэтому для уменьшения его объема там используются дробильные установки. Мебель, стройматериалы перемалываются в мелкую фракцию, которой пересыпается полигон. При перемалывании мебели, того же дивана, занимающего 2-3 квадратных метра, на выходе получается объем 0.5 кубометра.

Дробильные машины на предприятии работают не останавливаясь полный рабочий день. Со многими предприятиями заключен договор на переработку крупногабаритного мусора. Ежедневно порядка 100 кубометров крупногабаритного мусора приходит на полигон. Это бетонные блоки, мебель, а также ветки деревьев.

Александр Цибульник также отметил, что строительство мусороперерабатывающего комплекса находится на завершающей стадии. Сейчас идет обсыпка грунтом, в ближайшее время начнется укладки геомембраны и геотекстиля.

На данный момент на действующей карте эксплуатируемого полигона подрядчики начали укладывать систему газосбора. В дальнейшем собранный газ будет передаваться на когенерацию для выработки электроэнергии. Добыча полигонного газа с рекультивируемого и закрытого полигонов начнется уже в этом году. В то время как для образования газа на действующем полигоне необходимо время.

Также на промплощадке идет подготовка к установке линии сортировки. В ближайшую неделю ожидается запуск электроподстанции, а после планируют установить осмос для очистки фильтрата, - сообщил замдиректора КП "МКОО" Александр Цибульник.

Справка. КП «Муниципальная компания обращения с отходами» сотрудничает с Международным банком реконструкции и развития по реализации инвестиционного проекта «Новое строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов с системой сбора, утилизации полигонного газа и производством электроэнергии в г. Дергачи Харьковской области», который предполагает внедрение раздельного сбора ТБО, их дальнейшую сортировку и создание системы сбора и утилизации полигонного газа с производством электроэнергии. Также предприятие осуществляет работы по рекультивации Дергачевского полигона ТБО.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что В Харькове хотят с помощью сортировки мусора снизить нагрузку на полигон . Не выделять землю для новых полигонов - одна из целей КП «Муниципальная компания обращения с отходами».

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