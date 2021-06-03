03.06.2021 15:48
В Харькове открывается выставка современного украинского искусства
Муниципальная галерея в Харькове представит экспозицию луцкого музея.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт горсовета, в Муниципальной галлерее открывается Гостевая выставка от Музея современного украинского искусства Корсаков (Луцк) «Констелляция».
Кураторская экскурсия по экспозиции от Елены Наидко пройдет сегодня 3 июня 2021 года, начнется в 16:30, а презентация проекта - в 18:00.
Выставка входит в культурно-художественный проект «Диффузия», объединяюший серию гостевых выставок.
Их цель - продемонстрировать актуальность и высокий профессионализм украинского искусства, содействовать развитию искусства в разных регионах Украины.
На выставке, которая продлится до 3 июля 2021 года, будет представлено несколько десятков живописных и графических работ мастеров из разных регионов страны, в частности, уникальные картины с дополненной реальностью.
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