03.06.2021 15:48

В Харькове открывается выставка современного украинского искусства

Муниципальная галерея в Харькове представит экспозицию луцкого музея.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт горсовета, в Муниципальной галлерее открывается Гостевая выставка от Музея современного украинского искусства Корсаков (Луцк) «Констелляция».

Кураторская экскурсия по экспозиции от Елены Наидко пройдет сегодня 3 июня 2021 года, начнется в 16:30, а презентация проекта - в 18:00.

Выставка входит в культурно-художественный проект «Диффузия», объединяюший серию гостевых выставок.

Их цель - продемонстрировать актуальность и высокий профессионализм украинского искусства, содействовать развитию искусства в разных регионах Украины.

На выставке, которая продлится до 3 июля 2021 года, будет представлено несколько десятков живописных и графических работ мастеров из разных регионов страны, в частности, уникальные картины с дополненной реальностью.