Экспозиции Полины Беловой «Импульс настроения» и Виктора Лысенко «Образотворення» можно будет посмотреть в Харькове с 18 по 27 мая 2021 года.
Полина Белова - молодая харьковская художница, автор позитивно настроенных картин.
Она любит использовать яркие краски. Заниматься живописью начала 4 года назад. За это время написала 25 картин. Девушка пробует себя различных техниках: масло, акрил, смола, китайская декоративная живопись.
На творчество художница налодила отпечаток ее лбовь к путешествиям. Полина успела побывать в полусотне стран мира, жила в Индии, Китае, на Филиппинах. Отсюда экзотические, волшебные пейзажи и цветы.Все картины выполнены по принципам фэн-шуй. Арт-проект «Образотворення» плод экспериментов художника Виктора Лысенко с пластикой художественных форм.
Среди работ живописца композиции, которые написаны за последние 10 лет от жанра «ню» до полуабстрактных образов.
Художник и архитектор Виктор Лысенко родился в 1981 году в Харькове. Основал в 2009 году Мастерскую аналитического искусства. Его картины и творческие методы известны далеко за пределами нашей страны. Сейчас художник входит в состав Ассоциации художников ARTE города Братиславы (Словакия).
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков, гораздо уместнее будет жить по формуле: «Да – это да, нет – это нет, остальное – от лукавого».
В Харькове ожидается неустойчивая, но теплая погода с кратковременными дождями. В городе дожди, грозы, по области местами град. Шквалы до 15-24 м/с.
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.
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