18.05.2021 15:19

Фэн-шуй и ню: В Харькове откроется экзотическая выставка

Экспозиции Полины Беловой «Импульс настроения» и Виктора Лысенко «Образотворення» можно будет посмотреть в Харькове с 18 по 27 мая 2021 года.

Полина Белова - молодая харьковская художница, автор позитивно настроенных картин.



Она любит использовать яркие краски. Заниматься живописью начала 4 года назад. За это время написала 25 картин. Девушка пробует себя различных техниках: масло, акрил, смола, китайская декоративная живопись.



На творчество художница налодила отпечаток ее лбовь к путешествиям. Полина успела побывать в полусотне стран мира, жила в Индии, Китае, на Филиппинах. Отсюда экзотические, волшебные пейзажи и цветы.Все картины выполнены по принципам фэн-шуй. Арт-проект «Образотворення» плод экспериментов художника Виктора Лысенко с пластикой художественных форм.



Среди работ живописца композиции, которые написаны за последние 10 лет от жанра «ню» до полуабстрактных образов.



Художник и архитектор Виктор Лысенко родился в 1981 году в Харькове. Основал в 2009 году Мастерскую аналитического искусства. Его картины и творческие методы известны далеко за пределами нашей страны. Сейчас художник входит в состав Ассоциации художников ARTE города Братиславы (Словакия).