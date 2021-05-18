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18.05.2021  15:19   

Фэн-шуй и ню: В Харькове откроется экзотическая выставка

Экспозиции Полины Беловой «Импульс настроения» и Виктора Лысенко «Образотворення» можно будет посмотреть в Харькове с 18 по 27 мая 2021 года.

Полина Белова - молодая харьковская художница, автор позитивно настроенных картин.

Она любит использовать яркие краски. Заниматься живописью начала 4 года назад. За это время написала 25 картин. Девушка пробует себя различных техниках: масло, акрил, смола, китайская декоративная живопись.

На творчество художница налодила отпечаток ее лбовь к путешествиям. Полина успела побывать в полусотне стран мира, жила в Индии, Китае, на Филиппинах. Отсюда экзотические, волшебные пейзажи и цветы.Все картины выполнены по принципам фэн-шуй. Арт-проект «Образотворення» плод экспериментов художника Виктора Лысенко с пластикой художественных форм.

Среди работ живописца композиции, которые написаны за последние 10 лет от жанра «ню» до полуабстрактных образов.

Художник и архитектор Виктор Лысенко родился в 1981 году в Харькове. Основал в 2009 году Мастерскую аналитического искусства. Его картины и творческие методы известны далеко за пределами нашей страны. Сейчас художник входит в состав Ассоциации художников ARTE города Братиславы (Словакия).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, бузок, харьков, фэн-шуй, ню
 
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