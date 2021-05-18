18.05.2021 14:34

Не ставьте автомобили под деревьями и линиями электропередач: водителей Харькова предупреждают об опасности

Во вторник, 18 мая, Харьков ожидает шквальный ветер.

Гидрометцентр вывесил предупреждение об ухудшении погодных условий: 18 мая в Украине ожидаются грозы, днем, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии РЕДПОСТУ уточнили, что сегодня в течение дня в городе и области ожидается нестойкая, но однако теплая (до 23 градусов тепла) погода с кратковременными дождями.

В городе пройдет кратковременный дождь, ожидаются гроза, шквалы южного ветра 15-20 м/с. В области к этому природному «букету» синоптики добавили местами град.

В связи с ухудшающимся погодными условиями советуем харьковчанам советуют быть внимательными и осторожными, пока вы находитесь на улице:

стоит избегать прогулок вблизи деревьев, рекламных щитов, металлических конструкций и зданий, на которых расположены вывески и другие навесные элементы, которые может сорвать ветром;

автомобилистам не рекомендуют оставлять транспорт возле деревьев, билбордов, рекламных конструкций или других легких объектов;

родителям следить, куда пошли гулять дети и, по возможности, не отпускать их играть на улицу.



Напомним, что из-за сильного ветра 8-10 мая на объектах зеленого хозяйства Харькова упали пять деревьев и четыре крупные ветки. Также поваленные ветром ветки и деревья падали на линии электропередач и трамвайные пути по адресам: ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12 и ул. Кошкина, 2. Спасатели с помощью бензопил убиради деревья и оперативно расчищали дороги.