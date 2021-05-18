Во вторник, 18 мая, Харьков ожидает шквальный ветер.
Гидрометцентр вывесил предупреждение об ухудшении погодных условий: 18 мая в Украине ожидаются грозы, днем, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии РЕДПОСТУ уточнили, что сегодня в течение дня в городе и области ожидается нестойкая, но однако теплая (до 23 градусов тепла) погода с кратковременными дождями.
В городе пройдет кратковременный дождь, ожидаются гроза, шквалы южного ветра 15-20 м/с. В области к этому природному «букету» синоптики добавили местами град.
В связи с ухудшающимся погодными условиями советуем харьковчанам советуют быть внимательными и осторожными, пока вы находитесь на улице:
Напомним, что из-за сильного ветра 8-10 мая на объектах зеленого хозяйства Харькова упали пять деревьев и четыре крупные ветки. Также поваленные ветром ветки и деревья падали на линии электропередач и трамвайные пути по адресам: ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12 и ул. Кошкина, 2. Спасатели с помощью бензопил убиради деревья и оперативно расчищали дороги.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков, гораздо уместнее будет жить по формуле: «Да – это да, нет – это нет, остальное – от лукавого».
В Харькове ожидается неустойчивая, но теплая погода с кратковременными дождями. В городе дожди, грозы, по области местами град. Шквалы до 15-24 м/с.
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.
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