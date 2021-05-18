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18.05.2021  15:49   

Бадминтон. Спортсмены Харькова собрали урожай наград престижных состязаний

Харьковчане победили на турнире серии Кубка Европы U19 в Днепре.

Новости Харькова: Харьковские бадминтонисты победили на Junior International
Воспитанники Харьковского бадминтонного спортклуба успешно выступили на турнире Junior International.
 
Финал женской одиночной категории стал харьковским дерби Марии Столяренко и Полины Бугровой.
 
Золотая медаль досталась Полине.
 
Тандем Столяренко и Бугровой завоевал золото соревнований.
 
Анастасия Ерохина добыла "бронзу" в одиночке.
 
Бронза досталась паре Александра Боцман - Дарья Кошечкина.
 
Виталий Рева стал вице-чемпионом турнира в одиночной и парной категориях вместе с Владимиром Колузаевым из Одессы. А Яна Собко завоевала бронзовую медаль в миксте с Виталием Ревой.
Тэги:  бадминтон, чемпионы и призеры, харьков, днепр, турнир, junior international, ukraine junior
 
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