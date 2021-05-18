Новости Харькова: Харьковские бадминтонисты победили на Junior International

Харьковчане победили на турнире серии Кубка Европы U19 в Днепре.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков, гораздо уместнее будет жить по формуле: «Да – это да, нет – это нет, остальное – от лукавого».
В Харькове ожидается неустойчивая, но теплая погода с кратковременными дождями. В городе дожди, грозы, по области местами град. Шквалы до 15-24 м/с.
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.
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