02.10.2021 09:31
Харьковские бадминтонисты - чемпионы и призеры международного турнира
Харьковчане стали триумфаторами состязаний Li-ning Zagreb Youth Open 2021 в Хорватии.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, на турнире, по большей части, Первую столицу представляли дебютантки международных соревнований. Воспитанники городского бадминтонного спортивного клуба стали чемпионами в двух категориях до 13 лет и одной до 15.
Победителями турнира стали:
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Мария Александрова (одиночная категория до 13 лет)
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Лев Антамонов, Иван Джус (парная категория до 13 лет)
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Раия Альмалалха (смешанная парная категория до 15 лет с Владиславом Куниным (Николаев).
Раия Альмалалха заняла также второе место в одиночной категория до 15 лет, "бронза" досталась Анне Ивановой (одиночная категория до 15 лет).
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