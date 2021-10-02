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02.10.2021  09:31   

Харьковские бадминтонисты - чемпионы и призеры международного турнира

Харьковчане стали триумфаторами состязаний Li-ning Zagreb Youth Open 2021 в Хорватии.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, на турнире, по большей части, Первую столицу представляли дебютантки международных соревнований. Воспитанники городского бадминтонного спортивного клуба стали чемпионами в двух категориях  до 13 лет и одной до 15.
 
Победителями турнира стали:
  • Мария Александрова (одиночная категория до 13 лет)
  • Лев Антамонов, Иван Джус (парная категория до 13 лет)
  • Раия Альмалалха (смешанная парная категория до 15 лет с Владиславом Куниным (Николаев).
 
Раия Альмалалха заняла также второе место в одиночной категория до 15 лет, "бронза" досталась Анне Ивановой (одиночная категория до 15 лет).
 
Тэги:  бадминтон, спорт, харьков, чемпины и призеры, турнир
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