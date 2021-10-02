02.10.2021 10:08

Как выбрать циркуляционный насос для отопления дома

Автономная водяная система отопления — выгодное решение для обогрева дома. Вы сможете самостоятельно контролировать температуру в каждом помещении, существенно экономить семейные средства.

Основные узлы системы отопления — это котел, циркуляционный насос, радиаторы (батареи), расширительный бак, трубы. В этой статье поговорим о роли циркуляционного насоса и какими критериями руководствоваться при его выборе.

Функции механизма

Рассматриваемое устройство обеспечивает полноценное передвижение теплоносителя по контуру, способствуя поддержанию оптимальной температуры радиаторов, отдающих тепло помещению. Результат — комфортная температура в доме.

Среди востребованных механизмов такого рода — насос циркуляционный для отопления «Оптима», произведенный в Польше. Данное устройство отличается высоким КПД, работает очень тихо и стабильно. Кроме того, такой насос прост в установке.

Разновидности устройств

На рынке представлены два типа насосов. Это устройства:

с мокрым ротором. Он погружен непосредственно в жидкую среду, в то время как статор герметично отделен прочным стаканом из нержавейки. Насос с мокрым ротором функционирует максимально тихо, поскольку все рабочие вибрации погашены теплоносителем. Однако эти устройства имеют один существенный минус — низкий КПД (в пределах 60–65 %);

Он погружен непосредственно в жидкую среду, в то время как статор герметично отделен прочным стаканом из нержавейки. Насос с мокрым ротором функционирует максимально тихо, поскольку все рабочие вибрации погашены теплоносителем. Однако эти устройства имеют один существенный минус — низкий КПД (в пределах 60–65 %); с сухим ротором. В данном случае главный элемент не контактирует с водой. Подобные устройства характеризуются высоким уровнем КПД (в пределах 80 %), но достаточно шумно работают.

Основные критерии выбора

Циркуляционные насосы https://skvagina.com.ua/otoplenie/tsirkuljatsionnye-nasosy/ выбирают, исходя из нескольких важных показателей. Среди них:

сечение трубопровода. В частных домах в основном используют трубы диаметром 25 или 32 мм. Трубопроводы сечением 40 мм и более, как правило, применяют на предприятиях;

В частных домах в основном используют трубы диаметром 25 или 32 мм. Трубопроводы сечением 40 мм и более, как правило, применяют на предприятиях; монтажная длина — расстояние между патрубками с резьбой. Как правило, этот показатель равен 180 мм;

— расстояние между патрубками с резьбой. Как правило, этот показатель равен 180 мм; предельный напор в системе. Исчисляется в дециметрах или метрах. К примеру, для одно- и двухэтажного здания достаточно приобрести насос с максимальным напором 4 м. Для бытового применения выпускают устройства с максимальным напором от 4 до 8 м.

Как отличить оригинал от подделки

Чтобы не стать жертвой недобросовестных продавцов, при покупке рассматриваемого устройства учитывайте следующие моменты:

оригинальный насос всегда дороже подделки;

на сертифицированную продукцию предоставляют гарантию — минимум 5 лет;

оригинальное устройство имеет равномерное, без дефектов лакокрасочное покрытие по всей поверхности;

на сертифицированной продукции указывают страну-производителя;

серийные номера на устройстве и на упаковке обязательно должны совпадать.

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