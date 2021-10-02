02.10.2021 11:00 Дмитрий Колоней
Почетный харьковчанин Владимир Лесовой отмечает день рождения
Игорь Терехов поздравил с днем рождения председателя Ученого совета Харьковского национального медицинского университета, Почетного гражданина города Харькова Владимира Лесового.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на горсовет, руководитель города Игорь Терехов сегодня, 2 октября, поздравил с днем рождения Владимира Лесового - Почетного гражданина города Харькова, Почетного гражданина Харьковской области, председателя Ученого совета Харьковского национального медицинского университета.
«Высоко ценю Вашу многолетнюю плодотворную работу на благо украинского образования и науки, высокий профессионализм, талант ученого, педагога и огромный вклад в развитие одного из лучших медицинских вузов страны.
Примите пожелания крепкого здоровья, жизненной энергии, благополучия и вдохновения!» - говорится в поздравлении.
Напомним, ранее мы писали о юбилее
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