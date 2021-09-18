18.09.2021 17:12

Почетная харьковчанка Татьяна Веркина отмечает юбилей

Руководитель города Игорь Терехов поздравил с юбилеем почетную харьковчанку Татьяну Веркину.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, руководитель города Игорь Терехов сегодня, 18 сентября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Татьяну Веркину.

«За Вашими плечами – годы активной культурной деятельности. Широта Ваших творческих интересов, огромный энтузиазм и любовь к своему делу помогли Вам добиться высочайших результатов в развитии культурной жизни нашего родного города Харькова. Вы воспитали целое поколение блистательных талантов, прекрасных педагогов, которые продолжают раскрывать свои способности и индивидуальность.

Примите слова искренней благодарности за Вашу плодотворную и нужную людям работу, за то, что Вы обеспечиваете культурное развитие харьковчан и сохраняете богатое украинское наследие.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, жизненных сил Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.