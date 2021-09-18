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18.09.2021  17:12   

Почетная харьковчанка Татьяна Веркина отмечает юбилей

Руководитель города Игорь Терехов поздравил с юбилеем почетную харьковчанку Татьяну Веркину.

Юбилей отмечает почетная харьковчанка Татьяна Веркина. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, руководитель города Игорь Терехов сегодня, 18 сентября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Татьяну Веркину.
 
«За Вашими плечами – годы активной культурной деятельности. Широта Ваших творческих интересов, огромный энтузиазм и любовь к своему делу помогли Вам добиться высочайших результатов в развитии культурной жизни нашего родного города Харькова. Вы воспитали целое поколение блистательных талантов, прекрасных педагогов, которые продолжают раскрывать свои способности и индивидуальность.
 
Примите слова искренней благодарности за Вашу плодотворную и нужную людям работу, за то, что Вы обеспечиваете культурное развитие харьковчан и сохраняете богатое украинское наследие.
 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, жизненных сил Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.
 
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  игорь терехов, поздравление, харьков, веркина, университет искусств, консерватория
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