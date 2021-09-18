18.09.2021 17:38

Помогите найти: в Харькове ушла из дома и пропала девушка с ХТЗ (фото)

Три недели разыскивается 18-летняя жительница Харькова Сабина Райтруб.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцальные сети, 27 августа 2021 года из дома в районе станции метро "Тракторный завод" вышла невысокая (160-165 см.), плотная 18-летняя девушка Сабина Райтруб и пропала.

Во что она была одета неизвестно.

При наличии информации звонить на телефоны 068-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что после двух месяцев поисков найден живым мужчина.