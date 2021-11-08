Найдена пропавшая на вокзале в Харькове бритая девочка

Харьковские поисковики нашли 17-летнюю Анастасию Чернышову.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена", успешно завершились поиски девочки-подростка, Анастасии Чернышовой, направлявшейся домой. Она найдена живой.
Напомним, ранее мы писали о том, что 5 ноября 2021 года после 13:00 от железнодорожной станции Левада в Харькове направлялась домой в село Липчаковка Изюмского района одетая в светлую куртку, светлую с черной надписью футболку, джинсы и темные кроссовки 17-летняя Анастасия Чернышова - худощавая, светлоглазая и бритая налысо девочка-подросток и пропала. При ней были рюкзак и пакет АТБ.
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Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Харькова от сестры возле ТРЦ "Никольский" сбежала 17-летняя жительница пригорода Харькова Яна Беспалова. Девочку, розыском которой занималась как полиция, так и посковая группа Милена, вернули домой.
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