08.11.2021 14:46 Дмитрий Колоней

Найдена пропавшая на вокзале в Харькове бритая девочка

Харьковские поисковики нашли 17-летнюю Анастасию Чернышову.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена", успешно завершились поиски девочки-подростка, Анастасии Чернышовой, направлявшейся домой. Она найдена живой.

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 ноября 2021 года после 13:00 от железнодорожной станции Левада в Харькове направлялась домой в село Липчаковка Изюмского района одетая в светлую куртку, светлую с черной надписью футболку, джинсы и темные кроссовки 17-летняя Анастасия Чернышова - худощавая, светлоглазая и бритая налысо девочка-подросток и пропала. При ней были рюкзак и пакет АТБ.

Читайте также: В Харькове ищут мужчину с огромным шрамом на руке

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Харькова от сестры возле ТРЦ "Никольский" сбежала 17-летняя жительница пригорода Харькова Яна Беспалова. Девочку, розыском которой занималась как полиция, так и посковая группа Милена, вернули домой.