02.11.2021 12:20 Евгений Клочко
В Харькове ищут мужчину с огромным шрамом на руке
Волонтеры поисковой группы "Милена" ищут мужчину, который вышел в Харькове из дома и не вернулся.
Об этом РЕДПОСТ
стало известно из сообщения волонтеров в телеграм-канале Добровольческого поисково-спасательного отряда.
По их информации Сивцов Александр Семенович 24 октября 2021 года вышел из дома по адресу: переулок Черниговский, в Холодногорском районе города и с того момента его местонахождение неизвестно.
Приметы мужчины: рост 170 см., среднего телосложения, волосы седые, глаза карие.
Особые приметы: шрам после операции на руке от плеча до локтя.
Волонтеры просят всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшего человека, сообщить по телефону +38068-777-0-112 или 102.
Напомним, ранее полицейские разыскали и вернули домой
17-летнюю жительницу пригорода Харькова, которая приехала в Харьков погулять с сестрои и позже сбежала от нее.
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