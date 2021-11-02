02.11.2021 12:20 Евгений Клочко

В Харькове ищут мужчину с огромным шрамом на руке

Волонтеры поисковой группы "Милена" ищут мужчину, который вышел в Харькове из дома и не вернулся.

Об этом РЕДПОСТ стало известно из сообщения волонтеров в телеграм-канале Добровольческого поисково-спасательного отряда.

По их информации Сивцов Александр Семенович 24 октября 2021 года вышел из дома по адресу: переулок Черниговский, в Холодногорском районе города и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: рост 170 см., среднего телосложения, волосы седые, глаза карие.

Особые приметы: шрам после операции на руке от плеча до локтя.

Волонтеры просят всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшего человека, сообщить по телефону +38068-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее полицейские разыскали и вернули домой 17-летнюю жительницу пригорода Харькова, которая приехала в Харьков погулять с сестрои и позже сбежала от нее.