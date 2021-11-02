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02.11.2021  11:59   Виталий Хиневич

Один в гостинице с заболеванием коронавирусом: харьковчанка увезла сына в чужой город и оставляла одного

6-летний ребенок две недели жил без присмотра в гостинице Львова.

Харьковчанка оставляла сына одного
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Newsroom».
 
Отмечается, что маленький ребенок оставался сам без присмотра взрослых в гостиничном номере, питался фаст-фудом и не выходил на улицу. 
 
24-летняя мать София оставляла своего 6-летнего ребенка Мирослава одного на ночь в гостинице, а сама уходила на работу. 
 
Сотрудникам полиции женщина рассказала, что была вынуждена работать ночами в Call-центре. Однако сотрудникам правоохранительных органов не удалось отыскать заявленное место работы гражданки. 
 
 
В гостиничном номере царит бардак и антисанитария, кругом разбросаны вещи и упаковки из-под пиццы. 
 
На замечания работников гостиницы женщина не реагировала, в результате они решили обратиться в правоохранительные органы. 
 
Полицейские изъяли ребенка и хотели поместить в приют, однако в ходе проведения медицинского осмотра выяснилось, что Мирослав болен коронавирусной инфекцией. 
 
В пресс-службе полиции сообщили, что у харьковчанки забирают ребенка уже не первый раз. В 2020 году оставляла сына у знакомой на длительное время и не интересовалась им. Тогда сотрудники социальных служб передали ребенка на воспитание бабушке, но в скором времени Софии удалось вернуть его обратно. 
 
Кроме этого, в полиции поведали, что семья ранее проживала в Харькове, но уже два года живет  во Львове. 
 
На данный момент мальчик проходит лечение в медицинском учреждении. Возле него находится его мать, однако ночью оставляет Мирослава одного и покидает пределы больницы. 
 
Полицейские решают вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.
 
Напомним, ранее на Харьковщине мать уехала в столицу, бросив малолетних детей одних.
 
Источник:   Newsroom
 Тэги:  происшествие, харьков
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