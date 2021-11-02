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02.11.2021  11:38   

В Харькове в таблетках для похудения нашли опасное вещество

Препарат с опасной «добавкой» экспортировался из Польши киевскому предпринимателю, но может оказаться и у харьковских потребителей.

В сжигателе жира OstroVit Контроль аппетита нашли оксид этилена

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, в пищевой добавке из Польши обнаружили оксид этилена. Речь идет о сжигателе жира «OstroVit Контроль аппетита, 60 капсул», который экспортировался из Польши (Fitness Trading Robert Szulborski, Zambrow) в Украину (получатель: ФЛП Бутко Елена Николаевна, г. Киев). Опасное вещество обнаружено в одном из составляющих препарата – порошке экстракта камбоджийской гарцинии.

Окись этилена используют для дезинфекции, в том числе в газообразном состоянии, и она относится к особо опасным веществам. Для человека это медленно действующий сильный яд, оказывающий канцерогенное, мутагенное, раздражающее и наркотическое действие.

Госпродпотребслужба предупреждает операторов рынка: в случае обнаружения указанного груза необходимо обратиться в управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых они зарегистрированы.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в мороженом «Mars Wrigley Confectionery», импортируемом в Украину из Румынии, обнаружили этиленоксид в добавке-стабилизаторе.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  госпродпотребслужба, таблетки, харьков
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