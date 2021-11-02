02.11.2021 11:07 Рита Парфенова

Сколько новых случаев Covid-19 выявили в Харькове

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 979 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки на утро 2 ноября в Харькове и области диагностировали 1337 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 208 979 человек. Выздоровело 170 889 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 33 351 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1043 человек (в том числе 979 жителей города Харькова). 90 человек заболели в Лозовском, 84 – в Красноградском, 62 – в Богодуховском, 28 – в Чугуевском, 20 – в Изюмском, 10 – в Купянском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 ноября.