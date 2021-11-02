    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько новых случаев Covid-19 выявили в Харькове
02.11.2021  11:07   Рита Парфенова

Сколько новых случаев Covid-19 выявили в Харькове

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 979 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Коронавирус: статистика в Харькове

Всего за предыдущие сутки на утро 2 ноября в Харькове и области диагностировали 1337 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 208 979 человек. Выздоровело 170 889 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 33 351 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1043 человек (в том числе 979 жителей города Харькова). 90 человек заболели в Лозовском, 84 – в Красноградском, 62 – в Богодуховском, 28 – в Чугуевском, 20 – в Изюмском, 10 – в Купянском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 2 ноября 2021 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 ноября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.11 Медицина Детей в Харькове начали вакцинировать от COVID-19 01.11 Медицина Ученые создали пластырь-вакцину от COVID-19 01.11 Медицина Сколько новых случаев Covid-19 выявили в Харькове
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 