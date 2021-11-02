Больше ножей и пистолетов: что приносили в суды Харькова в октябре

Ножи, огнестрельное и травматическое оружие, баллончики с веществами слезоточивого и раздражающего действия и т.д. – такие запрещенные предметы несли в судебные учреждения посетители.
В октябре охранники обнаружили у посетителей при входе в судебные учреждения 2370 предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу территориального управления Службы судебной охраны. Всего с начала года было обнаружено 24623 запрещенных предметов.
Более всего запрещенных предметов было обнаружено в Харьковском окружном административном суде, Киевском и Московском районных судах.
Сотрудники Службы судебной охраны еще раз напоминают, что не стоит приносить в помещения судов и органов системы правосудия вещи повышенной опасности. Общественный порядок в учреждениях Фемиды поддерживается 24 часа в сутки.
Напомним, в сентябре 2021 года сотрудники Службы судебной охраны обнаружили у посетителей 1645 запрещенных предметов.
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