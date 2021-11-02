02.11.2021 10:02 Рита Парфенова

Больше ножей и пистолетов: что приносили в суды Харькова в октябре

Ножи, огнестрельное и травматическое оружие, баллончики с веществами слезоточивого и раздражающего действия и т.д. – такие запрещенные предметы несли в судебные учреждения посетители.

В октябре охранники обнаружили у посетителей при входе в судебные учреждения 2370 предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу территориального управления Службы судебной охраны. Всего с начала года было обнаружено 24623 запрещенных предметов.

Во время поверхностного осмотра было выявлено:

9 штук огнестрельного оружия (с начала года – 67 ед.),

79 устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями (с начала года – 942 ед.,

805 патронов, в том числе и снаряженных резиновыми пулями (с начала года – 9842 ед.),

628 ножей (с начала года – 5866 ед.),

564 баллончика, снаряженного веществами слезоточивого и раздражающего действия (с начала года – 4944 ед.),

5 электрошоковых устройств (с начала года – 93 ед.),

280 ножниц, отверток или аналогичных заостренных предметов (с начала года – 2868 ед.).

Более всего запрещенных предметов было обнаружено в Харьковском окружном административном суде, Киевском и Московском районных судах.



Сотрудники Службы судебной охраны еще раз напоминают, что не стоит приносить в помещения судов и органов системы правосудия вещи повышенной опасности. Общественный порядок в учреждениях Фемиды поддерживается 24 часа в сутки.

Напомним, в сентябре 2021 года сотрудники Службы судебной охраны обнаружили у посетителей 1645 запрещенных предметов.