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02.11.2021  10:02   Рита Парфенова

Больше ножей и пистолетов: что приносили в суды Харькова в октябре

Ножи, огнестрельное и травматическое оружие, баллончики с веществами слезоточивого и раздражающего действия и т.д. – такие запрещенные предметы несли в судебные учреждения посетители.

В суды Харькова несли запрещенные предметы в октябре 2021 года

В октябре охранники обнаружили у посетителей при входе в судебные учреждения 2370 предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу территориального управления Службы судебной охраны. Всего с начала года было обнаружено 24623 запрещенных предметов.

Во время поверхностного осмотра было выявлено:

  • 9 штук огнестрельного оружия (с начала года –  67 ед.),
  • 79 устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями (с начала года – 942 ед.,
  • 805 патронов, в том числе и снаряженных резиновыми пулями (с начала года – 9842 ед.),
  • 628 ножей (с начала года – 5866 ед.),
  • 564 баллончика, снаряженного веществами слезоточивого и раздражающего действия (с начала года – 4944 ед.),
  • 5 электрошоковых устройств (с начала года – 93 ед.),
  • 280 ножниц, отверток или аналогичных заостренных предметов (с начала года – 2868 ед.).

В суды Харькова несли запрещенные предметы в октябре 2021 года

Более всего запрещенных предметов было обнаружено в Харьковском окружном административном суде, Киевском и Московском районных судах.

Сотрудники Службы судебной охраны еще раз напоминают, что не стоит приносить в помещения судов и органов системы правосудия вещи повышенной опасности. Общественный порядок в  учреждениях Фемиды поддерживается 24 часа в сутки.

Напомним, в сентябре 2021 года сотрудники Службы судебной охраны обнаружили у посетителей 1645 запрещенных предметов.

В суды Харькова несли запрещенные предметы в октябре 2021 года

Тэги:  служба судебной охраны, харьков
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