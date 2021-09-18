18.09.2021 11:50

Команда Судебной охраны Харьковщини - победитель І-го этапа Чемпионата по футзалу

17 сентября 2021 года прошёл І этап Чемпионата ХОО ФОО «Динамо” Украины по футзалу.



Службы судебной охраны

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Пресс-службу ТУ Службы судебной охраны, соревновались в первой подгруппе 7 команд: ТУ Службы судебной охраны в Харьковской области, военных частей Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Встреча началась с жеребьёвки. Первыми на футбольное поле вышли команды ТУ ССО в Харьковской области и команда военной части 1467 Государственной пограничной службы Украины. Матч закончился в пользу сотрудников судебной охраны, со счётом 8:0.

Второй матч сотрудники Службы судебной охраны сыграли с командой военной части 3017 НГУ, счет - 3:1.

В третьем матче сотрудники судебной охраны проиграли футболистам в/ч 3005 НГУ – 4:5, и вышли на ІІ место среди команд, а также в полуфинал Чемпионата.

В полуфинале сотрудники ССО встретились с командой Восточного регионального управления ГПСУ и вырвали победу со счетом 4:2.

В финале команда сотрудников Службы судебной охраны сыграла матч с игроками военной части 3005 и в тяжелой борьбе, на последней минуте забили гол, который им принес победу - счет 1:0.

Команда ТУ ССО в Харьковской области и команда, которая в турнирной таблице заняла ІІ место, примет участие в финальном турнире по мини-футболу «Кубок памяти В.В. Фомина», который пройдет 28 октября, на базе ХОО ФСТ «Динамо» Украини, в городе Харькове.

Напомним, как мы ранее писали, о том, что харьковский «Металлист» проведет во вторник, 21 сентября, на родном стадионе встречу в рамках 1/16 финала Кубка Украины соперником нашей команды будет представительница ТОП-5 Премер-лиги черниговская «Десна». Начало матча в 19:00.