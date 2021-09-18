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18.09.2021  11:50   

Команда Судебной охраны Харьковщини - победитель І-го этапа Чемпионата по футзалу

17 сентября 2021 года прошёл І этап Чемпионата ХОО ФОО «Динамо” Украины по футзалу.


Службы судебной охраны
Команда Судебной охраны Харьковщини выиграла первый этап Чемпионата по футзалу. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Пресс-службу ТУ Службы судебной охраны, соревновались в первой подгруппе 7 команд: ТУ Службы судебной охраны в Харьковской области, военных частей Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.
 
Команда Судебной охраны Харьковщини выиграла первый этап Чемпионата по футзалу. Спорт Харьков
 
Встреча началась с жеребьёвки. Первыми на футбольное поле вышли команды ТУ ССО в Харьковской области и команда военной части 1467 Государственной пограничной службы Украины. Матч закончился в пользу сотрудников судебной охраны, со счётом 8:0.
 
Команда Судебной охраны Харьковщини выиграла первый этап Чемпионата по футзалу. Спорт Харьков
 
Второй матч сотрудники Службы судебной охраны сыграли с командой военной части 3017 НГУ, счет - 3:1.
В третьем матче сотрудники судебной охраны проиграли футболистам в/ч 3005 НГУ – 4:5, и вышли на ІІ место среди команд, а также в полуфинал Чемпионата.
 
Команда Судебной охраны Харьковщини выиграла первый этап Чемпионата по футзалу. Спорт Харьков
 
В полуфинале сотрудники ССО встретились с командой Восточного регионального управления ГПСУ и вырвали победу со счетом 4:2. 
В финале команда сотрудников Службы судебной охраны сыграла матч с игроками военной части 3005 и в тяжелой борьбе, на последней минуте забили гол, который им принес победу - счет 1:0.
Команда ТУ ССО в Харьковской области и команда, которая в турнирной таблице заняла ІІ место, примет участие в финальном турнире по мини-футболу «Кубок памяти В.В. Фомина», который пройдет 28 октября, на базе ХОО ФСТ «Динамо» Украини, в городе Харькове.
 
Команда Судебной охраны Харьковщини выиграла первый этап Чемпионата по футзалу. Спорт Харьков
 
Команда Судебной охраны Харьковщини выиграла первый этап Чемпионата по футзалу. Спорт Харьков
 
Команда Судебной охраны Харьковщини выиграла первый этап Чемпионата по футзалу. Спорт Харьков
 
Напомним, как мы ранее писали, о том, что харьковский «Металлист» проведет во вторник, 21 сентября, на родном стадионе встречу в рамках 1/16 финала Кубка Украины соперником нашей команды будет представительница ТОП-5 Премер-лиги черниговская «Десна». Начало матча в 19:00.
 
 
Тэги:  футзал, служба судебной охраны, харьков, динамо, победитель, чемпионат, мини-футбол, команда, нацгвардия, погранслужба
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