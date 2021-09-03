Меньше пистолетов, но больше ножей: что пытаются пронести в суды Харькова (фото)

Попытки пронести в судебные учреждения предметы, представляющие угрозу для жизни людей, не прекращаются. В основном это - ножи, патроны и травматическое оружие.
За прошедший месяц сотрудники Службы судебной охраны обнаружили у посетителей 2110 запрещенных предметов. С начала года эта цифра составила 19676 единиц, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу территориального управления Службы судебной охраны.
Судебные учреждения, по статистике ССО, за месяц посетили 46718 человек. При поверхностной проверке судебные охранники выявили следующие запрещенные предметы:
Сотрудники Службы судебной охраны напоминают харьковчанам, что не стоит приносить с собой в помещения судов и органов системы правосудия предметы повышенной опасности.
Напомним, в июне 2021 года служба судебной охраны изъяла у посетителей судебных учреждений Харькова и области более двух с половиной тысяч предметов, которые могут нести угрозу для жизни людей.
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