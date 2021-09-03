03.09.2021 09:43

Меньше пистолетов, но больше ножей: что пытаются пронести в суды Харькова (фото)

Попытки пронести в судебные учреждения предметы, представляющие угрозу для жизни людей, не прекращаются. В основном это - ножи, патроны и травматическое оружие.

За прошедший месяц сотрудники Службы судебной охраны обнаружили у посетителей 2110 запрещенных предметов. С начала года эта цифра составила 19676 единиц, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу территориального управления Службы судебной охраны.



Судебные учреждения, по статистике ССО, за месяц посетили 46718 человек. При поверхностной проверке судебные охранники выявили следующие запрещенные предметы:

7 единиц огнестрельного оружия;

73 устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями;

750 патронов, в том числе и оснащенных резиновыми пулями%

790 ножей, ножниц, отверток или аналогичных заостренных предметов;

477 баллончиков с газом слезоточивого и раздражающего действия;

12 электрошоковых устройства.





Сотрудники Службы судебной охраны напоминают харьковчанам, что не стоит приносить с собой в помещения судов и органов системы правосудия предметы повышенной опасности.

Напомним, в июне 2021 года служба судебной охраны изъяла у посетителей судебных учреждений Харькова и области более двух с половиной тысяч предметов, которые могут нести угрозу для жизни людей.





