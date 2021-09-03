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03.09.2021  10:08   Рита Парфенова

ДТП в Харькове: ВАЗ выехал на встречку и пошел в лобовую на троллейбус (фото)

Авария произошла утром 3 сентября на Юбилейном проспекте.

В Харькове ВАЗ вылетел на встречку и протаранил троллейбус

Легковой автомобиль ВАЗ в лобовую врезался в троллейбус 24-го маршрута на Юбилейном проспекте в Харькове. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Авария произошла утром 3 сентября недалеко от перекрестка с проспектом Ландау. По непонятным причинам легковушка «промахнулась» направлением, заехала на встречную многополосную сторону движения и врезалась в троллейбус.

Сведений о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

Напомним, утром 2 сентября на улице Академика Павлова произошла авария с участием легковушек ŠkodaSuperb и Mitsubishi Outlander. Škoda врезалась в столб.

В Харькове ВАЗ вылетел на встречку и протаранил троллейбус

Тэги:  дтп, харьков
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