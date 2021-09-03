ДТП в Харькове: ВАЗ выехал на встречку и пошел в лобовую на троллейбус (фото)

Авария произошла утром 3 сентября на Юбилейном проспекте.
Легковой автомобиль ВАЗ в лобовую врезался в троллейбус 24-го маршрута на Юбилейном проспекте в Харькове. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Авария произошла утром 3 сентября недалеко от перекрестка с проспектом Ландау. По непонятным причинам легковушка «промахнулась» направлением, заехала на встречную многополосную сторону движения и врезалась в троллейбус.
Сведений о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
Напомним, утром 2 сентября на улице Академика Павлова произошла авария с участием легковушек ŠkodaSuperb и Mitsubishi Outlander. Škoda врезалась в столб.
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