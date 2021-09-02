В Харькове возле Французского бульвара – ДТП. Собралась пробка (видео)

О дорожно-транспортном происшествии сообщили соцсети.
Утром 2 сентября на улице Академика Павлова недалеко от Французского бульвара произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Участниками аварии стали легковые автомобили Škoda Superb и Mitsubishi Outlander.
По словам очевидцев, Mitsubishi не уступил при повороте Škoda. Водитель Škoda, уходя от удара, резко свернул и врезался в столб.
Сейчас на месте ДТП собралась большая автомобильная пробка.
Официальная информация уточняется.
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