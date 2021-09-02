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02.09.2021  10:36   Рита Парфенова

В Харькове возле Французского бульвара – ДТП. Собралась пробка (видео)

О дорожно-транспортном происшествии сообщили соцсети.

Škoda Superb врезалась в столб на улице Академика Павлова в Харькове

Утром 2 сентября на улице Академика Павлова недалеко от Французского бульвара произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Участниками аварии стали легковые автомобили Škoda Superb и Mitsubishi Outlander.

По словам очевидцев, Mitsubishi не уступил при повороте Škoda. Водитель Škoda, уходя от удара, резко свернул и врезался в столб.

Сейчас на месте ДТП собралась большая автомобильная пробка.

Официальная информация уточняется.

Ранее мы писали о двух ДТП на Алексеевке. Оба столкновения произошли на одном месте с разрывом в полчаса.

Тэги:  дтп, харьков
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