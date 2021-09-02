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02.09.2021  11:47   

Новый школьный стадион открыли в школе № 171 Харькова

На месте обычной площадки для проведения уроков физкультуры построили современный стадион.


// РЕДПОСТ

Только прошел праздник Первого звонка, и вот ещё один - открытие стадиона! И всё это в 171-й школе, в Холодногорском районе, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Этот комплекс стал очередным объектом городской программы реконструкции школьных стадионов. Его обустройством занимались в течение лета и открытие приурочили к началу учебного года.

Проект грандиозный, здесь предусмотрены баскетбольная площадка и поле для мини-футбола, теннисные столы, турники, брусья и многофункциональные спортивные тренажёры. Так что для занятий любыми видами спорта места хватит всем.

На открытии стадиона присутствовал и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, который поздравил учеников и преподавателей с новым учебным годом и открытием стадиона.

«Прошлый учебный год из-за пандемии выдался сложным, вам пришлось перейти на дистанционную учёбу, хочется, чтобы этот год был лёгким чтобы, чтобы всё было стабильно, вы ходили в школу, гармонично развивались и занимались спортом . Я очень рад, что у вас теперь такой стадион, тренируйтесь, достигайте новых вершин. Поздравляю с открытием стадиона, с новым учебным годом, а учителям спасибо за вашу работу», – сказал он.

День открытия стадиона действительно стал праздником для ребятни. Они с радостью продемонстрировали свои спортивные успехи.

Директор школы №171 Наталия Дробьязга отметила, что в этом году школе исполняется 65 лет. «Этот год для действительно успешный. У нас появился новый стадион, у нас отремонтирован фасад и крыша, актовый зал и хол школы. Огромное спасибо за поддержку», – рассказала она.

Однако новый стадион стал достоянием не только школы, но и всего микрорайона – заниматься спортом здесь смогут и местные жители, потому что он открыт для всех во внеурочное время. А для удобства здесь ещё и провели благоустройство: установили освещение, заасфальтировали пешеходные дорожки, а всю территорию обнесли ограждением, как и здание самой школы, которая в этом году заметно преобразилась.

Напомним, к новому учебному году 2021/2022 в гимназии №23 на улице Тюринской, 40 открыли новый стадион, отремонтировали фасад и столовую.

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Тэги:  школа, стадион, харьков
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