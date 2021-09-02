02.09.2021 12:00

В Харькове начнут лабораторно следить за качеством ремонта автомагистралей: подробности

В Харьковском НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса открылась первая и пока единственная в Украине лаборатория по исследованию качества асфальтобетонных смесей и дорожных покрытий.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места события, открытию новой лаборатории способствовал Харьковский городской совет посредством выделения субвенции, что позволило приобрести оборудование лаборатории на сумму более 1,5 млн. грн.

Новая сертифицированная лаборатория оснащена новейшим инновационным оборудованием, приспособленным для выполнения дорожно-технических экспертиз, в том числе для проведения исследований, связанных с возведением, ремонтом, строительством, обслуживанием, организацией и безопасностью движения объектов дорожной инфраструктуры

"Харьков, как город, который намерен существенно изменить качество дорог, в частности внутриквартальных, очень заинтересован в такой лаборатории. Благодаря специалистам и экспертизе образцов, мы сможем как повысить качество выполнения ремонтных работ на наших магистралях, так и следить за добросовестностью подрядчиков", - подчеркнул руководитель города Игорь Терехов.

После открытия лаборатории Игорь Терехов посетил музей института. В его экспозиции находится, в том числе и реконструкция смертельного ДТП на Сумской при участии Дронова и Зайцевой, а также взрывов на оружейных складах в Балаклее.

Ранее РЕДПОСТ писал про открытие новых кабинетов для проведения судебных экспертиз в Харьковском научно-исследовательском институте судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса.

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