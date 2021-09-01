01.09.2021 10:15

В 23-й гимназии Харькова открыли новый стадион (фото)

В гимназии открыли новый стадион, отремонтировали фасад и столовую.



// РЕДПОСТ

Реконструкцию школьного стадиона в гимназии №23 по улице Тюринской, 40 в Харькове закончили ко Дню знаний, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



На стадионе установили многофункциональные тренажеры для всех групп мышц, площадку для занятий футболом, баскетболом и волейболом с искусственным покрытием.



Также в школе отремонтировали фасад и столовую.



Результаты работ проверил и.о. мэра Игорь Терехов, который приехал на праздник Первого звонка поздравить гимназистов и преподавателей с новым учебным годом.

«Дорогие дети, уважаемые учителя и родители! Каждый из нас волнуется в преддверии нового учебного года, но я уверен, что дети будут хорошо учиться, что вы, дорогие учителя, будете делать все, чтобы дать им необходимый багаж знаний. Вы отдаете своим ученикам частичку души, и большое вам спасибо за это! Для родителей сегодня очень волнительный момент, но я уверен, что все будет хорошо, и наши дети вырастут успешными и счастливыми людьми», - сказал Игорь Терехов.



После Первого звонка дети отправились на утреннюю зарядку на новый стадион.

Напомним, 1 сентября в Харькове проведут грандиозный общегородской праздник в честь начала нового учебного года – «Карнавал знаний».



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