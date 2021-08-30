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30.08.2021  20:05   

В Харькове пройдёт "Карнавал знаний"

1 сентября в Харькове проведут грандиозный общегородской праздник в честь начала нового учебного года.


//city.kharkov.ua
Как сообщает сообщили корреспонденту портала РЕДПОСТ в Депатаменте культуры, в карнавале примут участие воспитанники Центров детского и юношеского творчества, детские коллективы внешкольных учреждений, студенты ВУЗов и учащиеся школ.
 
Заместитель директора Департамента культуры Татьяна Мараховская, отметила, что мероприятие начнётся в 18.00 торжественным шествием праздничной колонны, состоящей из школьников и студентов.
 
"Представлен будет каждый район и каждый будет по своему, оригинально оформлен, - подчеркнула Татьяна Мараховская, - "Выстроится колонна от перекрёстка улиц Сумской и Рымарской до областного Дворца детского творчества. После чего пройдёт на плошадь Свободы, где и будет проходить праздничное действо".
 
В сценарии праздника прветствие всех школьников Харькова с Днём знаний, чествование победителей школьных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, а также концерт юных талантов Первой столицы и праздничный фейерверк.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как изменится 1 сентября движение маршруток и троллейбусов в центре города. Также мы сообшали о перекрытии на три дня а Харькове площади Свободы, Сумской улицы и запрете движения по Харьковской набережной на участке между улицей Фейербаха и Московским проспектом, в районе общеобразовательной школы №30.
 
 
Тэги:  день знаний, карнавал знаний, харьков
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