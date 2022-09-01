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01.09.2022  17:41   Дмитро Колонєй

У Харкові відбулося свято Першого дзвоника (фото)

Перший у новому навчальному році шкільний дзвоник пролунав у районах Харкова онлайн.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, свято первого дзвоника пройшло у районах міста.
 
  • Учнів Основ'янського району, зібралися біля моніторів на першому онлайн-уроці «Ми українці: честь і слава незламним!». Педагоги і діти підготували змістовні та креативні презентації, які вкотре підкреслили мужність і героїзм нашого народу та його непохитну впевненість у перемозі. 
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
  • У навчальних закладах освіти Індустріального району учні приєднались до Всеукраїнського уроку «Повертаюся до навчання». Для дітей провели квести, флешмоби та віртуальні подорожі, присвячені Україні.
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
  • У учнів Холодногірського району почався новий навчальний рік зі святкових онлайн-зустрічей, виховної години та уроків безпеки життєдіяльності.
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
  • Попри всі негаразди, пройшло свято Першого дзвоника онлайн і у Салтівському районі.
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
  • У школах Слобідського району в онлайн-форматі привітали першокласників, які, на жаль, не можуть вперше сісти за парти та отримати свої перші підручники, та відмітили 11-класників, для яких пролунав останній перший дзвоник. Для учнів організували онлайн-квести в ZOOM, пов’язані з історією України та Харкова, а також  «Уроки мужності». Класні керівники провели перші уроки, присвячені темі «Ми українці: честь і слава незламним!», а учні приєдналися до Всеукраїнського уроку «Повертаюся до навчання» з українськими зірками.
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
  • Перший дзвоник пролунав у школах Новобаварського району.  Педколективи 17 шкіл провели свято для майже 9 тисяч учнів у новому форматі.
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
Відбулося свято Першого дзвоника у Харкові
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  первый звонок, день знаний, харьков
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