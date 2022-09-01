01.09.2022 17:41 Дмитро Колонєй
У Харкові відбулося свято Першого дзвоника (фото)
Перший у новому навчальному році шкільний дзвоник пролунав у районах Харкова онлайн.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Міськраду, свято первого дзвоника пройшло у районах міста.
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Перший дзвоник пролунав у школах Новобаварського району. Педколективи 17 шкіл провели свято для майже 9 тисяч учнів у новому форматі.
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