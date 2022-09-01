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01.09.2022  18:01   Дмитро Колонєй

Працював на спецслужби ворога: під Харковом взято під варту держзрадника (фото)

Під Харковом повідомлено про підозру чоловіку.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2022 року 49-річний чоловік почав спілкуватись зі співробітником ФСБ РФ. Від нього підозрюваний отримав завдання — збирати інформацію про місця розташування ЗСУ у Харкові та області.
 
Перебуваючи на території Харківського району, чоловік зібрав інформацію про розміщення блокпостів на вказаній території та передав інформацію представнику ворожої держави.
 
Прибувши до Харкова, прихильник «руського миру» приїхав до місцевості поблизу однієї з військових частин та наніс відповідні зображення на карті про вказаний об‘єкт. Після цього він передав всю інформацію російському агенту.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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